Iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar. Acuzațiile pe care le-a făcut despre moartea actriței

Iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar. Acuzațiile pe care le-a făcut despre moartea actriței
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Iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar. Acuzațiile pe care le-a făcut despre moartea actriței
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Brian Hickerson, iubitul regretatei actrițe Hayden Panettiere, a fost încătușat de polițiști în urma unei altercații care a avut loc într-un bar din Carolina de Sud. Bărbatul nu a fost însă arestat și a fost eliberat fără să fie pus sub acuzare.

În timp ce era încătușat, acesta a început să strige despre moartea actriței, acuzând poliția că ar fi divulgat informații despre decesul ei.

Iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație

Incidentul a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, în Carolina de Sud, unde Brian Hickerson se afla alături de fratele său, Zach Hickerson, scrie People.

Polițiștii au fost chemați la local în jurul orei 21:10, după ce au primit o sesizare privind o agresiune. Ajunși la fața locului, aceștia au găsit mai multe persoane implicate într-o altercație, printre care Brian și Zach Hickerson.

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Potrivit martorilor, cei doi frați ar fi consumat alcool timp de mai multe ore înainte de izbucnirea scandalului. La un moment dat, Brian ar fi început să se certe cu alte persoane din bar și ar fi aruncat un scaun.

Imaginile apărute ulterior îl surprind pe acesta în timpul conflictului, înainte de a fi scos din local. Polițiștii i-au încătușat atât pe Brian, cât și pe fratele său.

Ce a strigat Brian Hickerson despre moartea lui Hayden Panettiere

În timp ce stătea încătușat pe trotuar, Brian Hickerson a făcut referire la moartea lui Hayden Panettiere și a acuzat Departamentul de Poliție din Greenville (GPD) că ar fi divulgat informații despre decesul actriței.

„GPD a divulgat informația atunci când iubita mea a murit”, a strigat acesta către polițiști.

Hickerson nu a explicat la ce informații se referea și nici nu a oferit alte detalii privind acuzația făcută la adresa poliției. În cele din urmă, Brian Hickerson a fost eliberat și nu a fost pus sub acuzare în urma incidentului.

Fratele său, în schimb, a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice. Potrivit poliției, Zach era în stare avansată de ebrietate și a devenit agresiv verbal, strigând și adresând injurii în public.

Sursa: Captură video X

Cei doi frați erau alături de Hayden Panettiere în ziua în care a murit

Incidentul vine la mai puțin de o lună după moartea lui Hayden Panettiere. Actrița din „Heroes” și „Nashville” a fost găsită inconștientă pe 16 august, într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud. Avea 36 de ani.

Brian și Zach Hickerson se aflau la locuință în momentul în care actrița a fost găsită fără reacție. Cei doi au declarat poliției că ei au sunat la serviciul de urgență 911. Echipajele medicale au încercat timp îndelungat să o resusciteze pe actriță, însă aceasta a fost declarată moartă la fața locului.

Potrivit relatării lui Zach Hickerson, Brian i-ar fi administrat actriței un medicament utilizat în cazurile de supradoză cu opioide și ar fi încercat să o resusciteze.

Sursa foto: Profimedia

Cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere nu a fost stabilită până în prezent. Autoritățile au precizat că examinarea preliminară nu a indicat semne de traumă sau indicii privind o posibilă faptă violentă, iar anchetatorii așteaptă rezultatele testelor toxicologice.

Hayden Panettiere și Brian Hickerson au avut o relație complicată de-a lungul anilor. Cei doi s-au cunoscut în 2018, iar Hickerson a fost ulterior arestat în mai multe rânduri în urma unor acuzații de violență domestică.

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