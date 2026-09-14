Cum arată cavoul generalului Dorin Ioniță. De ce mai există alte două construcții asemănătoare lângă acesta

Cum arată cavoul generalului Dorin Ioniță. De ce mai există alte două construcții asemănătoare lângă acesta
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Cum arată cavoul generalului Dorin Ioniță
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Durere fără margini pentru familia și cei care l-au cunoscut pe generalul Dorin Ioniță, fostul comandant al Forțelor Întrunite, care a murit la vârsta de 61 de ani. Sicriul cu trupul neînsuflețit al militarului a fost depus astăzi, 14 septembrie, la Capela Cimitirului Orășenesc Voluntari, acolo unde apropiații îi pot aduce un ultim omagiu. În cimitir, cavoul familiei Ioniță atrage atenția prin aspectul său impunător și sobru.

La Capela Cimitirului Orășenesc Voluntari, atmosfera este una apăsătoare. Familia, colegii și oamenii care l-au cunoscut pe Dorin Ioniță au venit să-i aducă un ultim omagiu. În fața capelei au fost așezate numeroase coroane și flori albe, semn al respectului și al durerii celor care au pierdut un om important. O carte de condoleanțe le oferă celor îndurerați posibilitatea de a lăsa un mesaj pentru familie.

Cum arată cavoul udne va fi depus generalul Dorin Ioniță

Cavoul este unul masiv, de culoare neagră, și are în partea din față o cruce mare, care completează aspectul solemn al construcției. În partea frontală se poate citi inscripția „Familia Ioniță”, locul în care generalul își va dormi somnul de veci. Construcția face parte dintr-un ansamblu de trei cavouri asemănătoare, fiecare aparținând unor familii diferite.

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Sicriul generalului este așezat în capelă, unde cei apropiați își iau rămas-bun. Atmosfera solemnă reflectă pierderea suferită de familie și de foștii colegi ai militarului.

Dorin Ioniță a fost găsit mort vineri dimineață, în locuința sa din Păulești, județul Prahova. Acesta și-a luat viața după un conflict cu femeia cu care a  avut o relație extraconjugală.

Generalul a avut o carieră de peste trei decenii în Armata Română. A condus Comandamentul Forțelor Întrunite între 2017 și 2023 și a coordonat parada militară de Ziua Națională a României din 2019. Ulterior, a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent.

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