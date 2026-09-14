Adevărul despre starea de sănătate a lui Daniel Maldini, după accidentul rutier în care a fost implicat

Adevărul despre starea de sănătate a lui Daniel Maldini, după accidentul rutier în care a fost implicat
Daniel Maldini. Foto: Mediafax Foto
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Atacantul Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini, se află în stare bună după accidentul rutier produs la Milano în dimineaţa zilei de duminică, la câteva ore după ce a înscris golul decisiv pentru Cagliari în victoria cu Atalanta, scor 2-1. Avocatul său a transmis că fotbalistul nu a suferit răni şi că informaţiile privind posibile leziuni grave au fost nefondate.

După impact, Maldini a fost transportat la spital pentru investigaţii, însă medicii au decis rapid că nu există motive de îngrijorare şi l-au externat. Reprezentantul legal, Danilo Buongiorno, a precizat că jucătorul a revenit acasă în aceeaşi dimineaţă şi se simte bine.

Daniel Maldini a fost implicat înt-un accident rutier

Conform presei italiene, testele efectuate de poliţie au indicat o valoare a alcoolemiei peste limita legală, în jur de 0,9 mg/l, motiv pentru care permisul de conducere i-a fost suspendat. Autorităţile au dispus şi analize toxicologice suplimentare, procedură standard în astfel de situaţii.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:15, pe via Caracciolo, în zona nordică a oraşului Milano. Maldini conducea un Porsche Carrera 4 şi, potrivit reconstrucţiei iniţiale, ar fi pătruns pe stradă fără să acorde prioritate unei Volkswagen Golf. Impactul a proiectat maşina lovită într-un Mercedes parcat, rezultând avarii semnificative la toate vehiculele implicate.

În total, şase persoane au fost afectate de incident: Maldini şi trei prieteni aflaţi în automobilul său, plus două persoane din cealaltă maşină. Cinci dintre acestea au fost transportate la spitalele Policlinico, San Carlo şi Fatebenefratelli, toate cu răni uşoare. La faţa locului au intervenit trei ambulanţe şi o autosanitară, iar zona a fost securizată de poliţia rutieră pentru investigaţii.

Adevărul despre starea de sănătate a jucătorului

Clubul Cagliari a transmis ulterior că fotbalistul a trecut cu bine toate testele medicale şi toxicologice şi că va reveni la antrenamente conform programului stabilit. Maldini, format la AC Milan şi trecut pe la Monza, Atalanta şi Lazio, are şase selecţii la naţionala Italiei şi a înscris două goluri în primele etape ale sezonului pentru Cagliari.

Accidentul a venit la scurt timp după prestaţia sa decisivă de la Bergamo, unde a transformat un penalty care a adus victoria echipei sale. Ancheta privind circumstanţele exacte ale accidentului continuă, iar autorităţile urmează să stabilească eventualele sancţiuni suplimentare.

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