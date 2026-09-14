Ce spune Poliția Română despre arma care a fost descoperită lângă generalul Dorin Ioniță. Informații oficiale

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Generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Forțelor Întrunite, a fost găsit fără viață în dimineața zilei de vineri, 11 septembrie 2026, într-o casă din Prahova. Poliția Română a confirmat public faptul că lângă trupul său a fost descoperită o armă de foc – pe care acesta ar fi folosit-o pentru a-și pune capăt zilelor. 

În dimineața zilei de 11 septembrie, un apel la 112 anunța moartea generalului-locotenent în rezervă Dorin Ioniță. Bărbatul a fost găsit fără suflare în locuința sa din Păulești, județul Prahova, principala ipoteză a achetatorilor fiind că acesta și-ar fi pus capăt zilelor. Alarma a fost dată în timpul nopții de către soția sa, care a sunat la numărul unic de urgență anunțând că bărbatul plecase de acasă având asupra sa o armă.

Cu ce armă s-ar fi luat viața generalul Dorin Ioniță

Oamenii legii au forțat intrarea în imobilul din Păulești, unde au descoperit trupul generalului și pistolul deținut legal cu care acesta și-ar fi pus capăt zilelor. La scurt timp de la tragedia, Poliția Română a transmis primul comunicat oficial despre moartea generalului Dorin Ioniță, iar CANCAN.RO vă prezintă imaginile. Oamenii legii au descoperit că acesta și-ar fi luat viața cu o armă de foc de calibru 9×19 mm, cel mai probabil un pistol.

Tragedia a avut loc la doar câteva ore după ce militarul își agresase fizic amanta (vezi AICI detalii despre relația celor doi), motiv pentru care polițiștii emiseseră pe numele său un ordin provizoriu de protecție.

„În dimineața zilei de 11 septembrie 2026, în jurul orelor 8:20, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de poliție Prahova au fost sesizați prin intermediul sitemului național unic pentru apeluri de urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat din comuna Păulești nu răspunde la telefon și nici la ușa imobilului. La fața locului au fost direcționate cu operativitate echipaje de poliție în vederea efectuărilor specifice.

Din primele cercetări, în incinta imobilului a fost identificat cadavrul unui bărbat în vârstă de 61 de ani care prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare. De asemenea, în proximitatea acestuia a fost identificată o armă letală de calbru 9x19mm, care a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se arată în comunicatul oficial al poliției.

Când este înmormântat generalul Dorin Ioniță

Luni, 14 septembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului-locotenent în rezervă a fost depus la capela Cimitirului Orășenesc Voluntari – vezi AICI detalii. Marți, 15 septembrie, la ora 12:00, bărbatul va fi condus pe ultimul drum, ceremonia de înmormântare urmând să aibă loc la același cimitir.

CITEȘTE ȘI: Sicriul generalului Dorin Ioniță, depus la capelă. Imagini de la priveghiul fostului comandant al Forțelor Întrunite, găsit fără viață la 61 de ani

Detalii neașteptate despre generalul Dorin Ioniță. Episodul cu amanta, de la lift, nu ar fi fost un caz singular

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