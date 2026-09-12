Detalii neștiute despre amanta generalului Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice

Detalii neștiute despre amanta generalului Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
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Noi detalii surprinzătoare ies la iveală după moartea generalului Dorin Ioniță! În timp ce familia fostului comandant al Forțelor Întrunite își trăia viața în casa din Pipera, la doar câțiva pași de aceasta s-a aflat și femeia cu care acesta a avut o relație de aproximativ zece ani. Surse CANCAN.RO au dezvăluit informații uluitoare despre această poveste de dragoste și ne-au mărturisit că Alice a locuit într-un apartament care a aparținut familiei generalului. Vezi mai jos toate detaliile!

Povestea dintre generalul Dorin Ioniță și Alice, nu a început ieri sau în urmă cu câteva luni. Idila de dragoste dintre cei doi ar fi fost cunoscută de mai mult timp în zona în care cei doi își duceau viața. Surse CANCAN.RO susțin că relația ar fi durat aproximativ 10 ani, iar în ciuda aparențelor de familie unităpe care le afișa cu soția, cei din cercul apropiat ar fi știut despre existența celeilalte femei în viața generalului.

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Alice ar fi fost în viața generalului de aproximativ 10 ani

Viața paralelă pe care generalul Dorin Ioniță ar fi dus-o ani la rând

Mai mult decât atât, amanta generalului ar fi locuit într-un apartament al familiei, situat în Voluntari, Pipera, în imediata apropiere a casei în care locuiau Dorin Ioniță și soția sa. Potrivit surselor noastre, imobilul ar fi fost cumpărat de familie împreună, cu gândul de a rămâne, în timp, moștenire celor doi copii pe care îi aveau împreună

Un detali și mai interesant este că, soția generalului ar fi știut despre relația extraconjugală. Cei doi soți nu ar fi fost divorțați, contrar unor informații apărute în spațiul public, iar în exterior ar fi continuat să păstreze imaginea unei familii adevărate.

Conform surselor CANCAN.RO, în urmă cu doar câteva luni, Dorin Ioniță și soția sa ar fi apărut împreună la evenimente de familie și ar fi lăsat impresia că lucrurile sunt în regulă.
Familia avea doi copii adulți. O fiică care este medic și locuiește în zona Pipera, și un băiat preot, care este căsătorit și are trei copii.

Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort

Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort

În aceeași seară, totul a luat o turnură dramatică

Cu doar câteva ore înainte de moartea generalului, relația dintre general și Alice a ajuns într-un punct critic. În jurul orei 20:00, polițiștii din Voluntari au fost chemați după ce femeia ar fi reclamat că a fost agresată. În urma evaluării riscului, autoritățile au emis pe numele lui Dorin Ioniță un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, care îi impunea inclusiv să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie. (VEZI AICI)

La doar câteva ore distanță, în jurul orei 1:24, soția lui Dorin Ioniță a sunat la poliție și a anunțat că acesta plecase de acasă cu un pistol. Generalul s-a deplasat ulterior la imobilul din Păulești, județul Prahova, unde a fost găsit mort. (VEZI AICI)

VEZI ȘI: Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție

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