George de la Insulă, adevărul despre dosarul de evaziune fiscală! Cum explică fostul concurent banii care au atras atenția autorităților

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Fostul concurent de la Insula Iubirii face lumină în dosarul de evaziune și spălare de bani. George Vornicu a ajuns în centrul unui dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Afacerile lui imobiliare au atras atenția autorităților, iar acum a explicat de unde a pornit întreaga poveste, printr-o intervenție în direct, la emisiunea CANCAN pe Insulă. De la ce a pornit totul, aflați imediat! 

Cunoscut publicului după apariția în Insula Iubirii, George Vornicu este implicat de mai mulți ani în afaceri, în domeniul imobiliar. Înainte să fie asociat cu reality-show-ul filmat în Thailanda, el dezvoltase proiecte rezidențiale, iar tocmai tranzacțiile realizate în cadrul acestor afaceri au ajuns să fie analizate de autorități. Unul dintre proiectele imobiliare a fost construit împreună cu fosta lui soacră și consta într-un cartier format din cinci duplexuri, respectiv zece locuințe. În urma unor verificări, s-a trezit în vizorul ANAF, după ce a împrumutat o sumă de bani pe care, ne spune el, a restituit-o. George ne-a spus exact ce s-a întâmplat, în direct, la CANCAN pe Insulă, emisiune care poate fi urmărită live luni și marți, începând cu ora 16.00.

George de la Insula Iubirii spune totul despre dosarul de evaziune fiscală

George ne-a spus că miza dosarului este reprezentată de aproximativ 20 de milioane de lei, pe care i-a împrumutat și ulterior restituit. Deși a prezentat documentele și au existat inclusiv declarații ale fostei lui soacre în fața ANAF, autoritățile fiscale au considerat că sumele trebuie impozitate. În schimb, fostul concurent de la Insula Iubirii are și o altă explicație pentru problemele cu autoritățile. Mai exact, după divorț, actualul partener al fostei lui soții a făcut mai multe sesizări la ANAF, pe fondul unui conflict personal, ba chiar la un moment dat i-a și distrus noua lui mașină.

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George Vornicu explică de unde au pornit problemele cu ANAF-ul. sursă – social media

CANCAN.RO: Înțeleg că ai avut un proiect imobiliar cu fosta ta soacră, nu? În ce an a fost demarat?

George Vornicu: Din 2016 până în 2019, problemele au apărut în 2022. Am făcut o firmă, până atunci am construit pe persoană fizică, am depus bani în bancă ca să creditez firma. Apoi mi-au venit controale, au găsit tot în regulă, dar pe persoană fizică trebuia să justific banii.

CANCAN.RO: Și cu obligațiile în valoare de aproape 4 milioane de lei?

George Vornicu: Ei mi-au impozitat din acei 20 de milioane pe care i-am împrumutat și i-am restituit. Eu am demonstrat că i-am dat înapoi, fosta soacră a recunoscut și ea la audierile ANAF-ului că am restituit banii până la ultimul bănuț, dar cei de la ANAF nu vor să înțeleagă, mi-i impozitează, au un dosar deschis către mine de evaziune, splălare de bani. Dar nu e adevărat. Ambele părți am recunoscut că m-am împrumutat și am dat banii înapoi.

CANCAN.RO: Acum în ce stadiu te afli? Care e următorul pas?

George Vornicu: Ar trebui să mă judec cu ei, dar am fost ocupat, m-am ocupat de ce am avut eu de făcut. Dar eu știu de unde mi se trag toate problemele. Eu, după ce am divorțat, actualul, care e cu fosta mea soție a venit de nenumărate ori în parcarea hotelului unde eram eu și a intrat cu duba în mașina mea nouă. Mi-a spu că mi-a făcut dosare, eu i-am spus că nu mai am nicio legătură cu fosta mea. Le făcea din dusmănie, nu știu de ce. El, de fiecare dată când se certa cu ea, mergea pe la ANAF, făcea plângeri, cu asta se ocupa el.

NU RATA – EX-concurentul de la Insula Iubirii, acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Case vândute la prețuri suspect de mici și o „notă de plată” uriașă!

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