Francesca de la Insula Iubirii, anunț îngrijorător înainte să nască. Medicul i-a dat vestea tristă

Lucrurile se complică pentru Francesca Sarao, fosta concurentă Insula Iubirii. Aceasta urmează să aducă pe lume primul copil, însă sarcina a fost una destul de complicată. Acum, viitoarea mămică a ajuns, din nou, la spital, iar veștile venite din partea medicului nu au fost unele prea bune. Micuțul nu mai ia în greutate și ar putea veni pe lume înainte de termen.

Francesca și Cristi au format unul dintre cuplurile din sezonul 9 Insula Iubirii care au trecut cu brio testul din Thailanda. Au demonstrat că iubirea lor este puternică, iar după terminarea filmărilor povestea lor a continuat. S-au căsătorit, iar acum așteaptă un copil. Însă sarcina nu este una prea ușoară pentru fosta concurentă Insula Iubirii.

Francesca Sarao, noi probleme în sarcină

Francesca și Cristi traversează o perioadă destul de tensionată. Cei doi așteaptă cu nerăbdare ca bebelușul lor să vină pe lume, însă se pare că au apărut noi probleme. Fosta concurentă de la Insula Iubirii nu a avut o sarcină prea ușoară, iar acum a ajuns, din nou, la spital.

În urmă cu ceva timp, Francesca dezvăluia că are probleme cu fluxul ombilical și cel cerebral, dar până acum bebelușul nu era afectat. Ei bine, situația s-a schimbat, iar viitoarea mămică a aflat că micuțul nu mai ia în greutate. Mai mult, medicul a avertizat-o că ar putea avea parte de o naștere prematură.

„Aparent, problema cu fluxul ombilical și cel cerebral, pe care am avut-o și atunci și care până acum nu îl afectase, a început să facă probleme. Bebe nu a mai luat în greutate și, din ce ne-a explicat doamna doctor, în momentul acesta există semne că are o suferință și nu mai este chiar atât de bine acolo. Ideal ar fi, totuși, să-l mai ținem cât mai mult înăuntru, dar nu se știe cum vor evolua lucrurile. Poate vine într-o săptămână sau poate atunci când trebuie. Momentan am primit și alte injecții, de făcut în funduleț, care ajută la dezvoltarea plămânilor lui bebe, ca să fie pregătit și el în cazul în care se grăbește să vină”, a scris Francesca Sarao, în mediul online.

Deși a aflat că există câteva probleme, Francesca este optimistă și este sigură că totul va decurge bine până la urmă. Fosta concurentă Insula Iubirii abia așteaptă momentul în care își va strânge bebelușul în brațe pentru prima oară.

„Sunt sigură că o să fie totul bine. Nu sunt stresată, tot eu, cea care n-a prea dormit și, dacă am dormit, am visat numai rahaturi. Dar sunt liniștită în același timp, pentru că am foarte mare încredere în doctorița mea”, a mai spus Francesca.

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Foto: Instagram