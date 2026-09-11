George Calcea a dispărut fără urmă după vacanța în România. Bărbatul de 36 de ani nu a mai ajuns la aeroport

George Calcea a dispărut fără urmă după vacanța în România. Bărbatul de 36 de ani nu a mai ajuns la aeroport
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Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 36 de ani. Acesta s-a întors în România pentru a-și petrece vacanța alături de familie, iar în data de 1 septembrie a plecat din municipiul Brașov urmând să călătorească spre Marea Britanie. Însă, acesta nu a mai ajuns la destinație, iar familia a pierdut orice contact cu el. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția lui George Daniel Calcea, în vârstă de 36 de ani. Bărbatul locuiește și muncește de 9 ani în Marea Britanie, iar recent se întorsese în România pentru a-și petrece concediul alături de familia sa.

În data de 1 septembrie, acesta a plecat din municipiul Brașov cu intenția de a călători înapoi în Marea Britanie. Însă familia a pierdut orice contact cu el pe parcursul deplasării. Acesta nu a mai răspuns la telefon și nu a mai putut fi contactat în niciun fel. Îngrijorată, familia a alertat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui George Daniel Calcea sunt: înălțime – 1,78 m, greutate – 70 kg, păr șaten, ochi albaștri. Din păcate, nu se cunosc informații legate de vestimentația acestuia din momentul dispariției.

George Daniel Calcea /Foto: Poliția Română

Marian Godină, apel în mediul online

Dispariția lui George Daniel Calcea a fost sesizată și în mediul online de către Marian Godină. Acesta a făcut cazul public și a cerut ajutorul comunității sale pentru identificarea bărbatului.

„Un bărbat de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie, este căutat după ce familia și prietenii au pierdut legătura cu el, pe 1 septembrie. George Daniel Calcea revenise în România pentru vacanță. El urma să se întoarcă în Anglia, însă nu a mai ajuns la aeroport”, a transmis Marian Godină, în mediul online.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui George Daniel Calcea este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

 

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