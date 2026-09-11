Trei bărbați, trimiși în judecată după ce au fabricat milioane de euro. Cum funcționa tipografia clandestină

Trei bărbați, trimiși în judecată după ce au fabricat milioane de euro. Cum funcționa tipografia clandestină
Trei bărbați au fost trimiți în judecată după ce au făcut bani falși / Sursa foto: Pexels
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O grupare specializată în falsificarea banilor a fost destructurată de procurorii DIICOT Iași, iar trei dintre membrii acesteia au fost trimiși în judecată. Anchetatorii susțin că bărbații produceau bancnote false de 50, 100 și 200 de euro într-o tipografie clandestină amenajată în județul Suceava.

Cei trei inculpați, cu vârste de 25, 32 și 41 de ani, se află în arest preventiv și sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede și punerea în circulație a unor valori străine falsificate. În dosar este cercetat și un cetățean italian, despre care anchetatorii susțin că ar fi avut un rol în activitatea grupării.

Grupul a acțiionat timp de câteva luni

Potrivit procurorilor, grupul a fost format în octombrie 2025 și și-ar fi desfășurat activitatea atât în România, cât și în Bulgaria, până în martie 2026. Bărbatul de 41 de ani ar fi coordonat operațiunea și ar fi pus la punct, în localitatea Burla din Suceava, spațiul în care erau fabricate bancnotele contrafăcute.

Pentru producerea acestora, membrii grupării ar fi procurat hârtie, pigmenți, holograme și alte materiale, dar și echipamente necesare procesului de imprimare și prelucrare.

Cea mai mare parte a banilor falși ar fi ajuns în Bulgaria, unde anchetatorii au identificat bancnote în valoare de aproximativ 1.012.300 de euro, în cupiură de 100 de euro. În România ar fi fost distribuite cel puțin zece astfel de bancnote.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și 1.281.400 de euro falși, alături de imprimante, echipamente informatice, dispozitive laser, o presă termică și materiale destinate falsificării. În prezent, dosarul este judecat de Tribunalul Suceava.

„O mică parte dintre acestea a fost distribuită în ţară (cel puţin 10 bancnote în cupiură de 100 euro), majoritatea bancnotelor fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei, respectiv echivalentul sumei de 1.012.300 euro (în cupiură de 100 euro). De asemenea, inculpaţii au deţinut, la adresa din localitatea Burla, 1.281.400 de euro falşi, diverşi pigmenţi şi tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice şi imprimante, toate indisponibilizate pe parcursul percheziţiei efectuate la data destructurării grupului infracţional organizat”, au precizat procurorii DIICOT.

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