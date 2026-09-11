Nadia Comăneci, salariu de ”zeiță” la Românii au Talent. Pro TV îi oferă o sumă uriașă

Producătorii emisiunii Românii au Talent și-au propus să dea lovitura totală în televiziune. Nadia Comăneci se alătură echipei și va ocupa un scaun în juriul noului sezon. Noi am aflat ce salariu va avea „Zeița de la Montreal” pentru un singur sezon la Pro TV.

Sezonul 17 al emisiunii Românii au Talent va debuta pe micile ecrane cu o surpriză de proporții pentru telespectatori. Nadia Comăneci își face debutul în televiziune și se alătură echipei show-ului de la Pro TV. Totuși, deocamdată nu este complet clar dacă marea campioană va înlocui pe cineva la masa juraților sau dacă va ocupa un al cincilea scaun, extinzând astfel formula clasică.

Transferul anului la Pro TV. Ce salariu va avea Nadia Comăneci

Transferul Nadiei Comăneci de la Montreal la București îi costă pe șefii de la Pro TV nici mai mult, nici mai puțin de 300.000 de euro pentru un singur sezon. Cu aceste cifre, contractul „Zeiței de la Montreal” este de departe cel mai mare contract semnat vreodată pentru un membru al juriului într-o emisiune din România.

„Suma de 300.000 de euro este justificată de statura internațională a Nadiei, dar a creat o undă de șoc și multă invidie în culise. Nivelul de remunerare stabilit pentru ea rescrie complet ierarhiile financiare din trust”, au dezvăluit surse din cadrul stației pentru livetext.ro.

Legenda gimnasticii mondiale a mărturisit că este prima dată când face parte dintr-un astfel de format de televiziune, însă este nerăbdătoare să înceapă filmările, să descopere talentele ascunse ale românilor, dar și să trăiască emoția fiecărui moment.

„Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au Talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit protv.ro.

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