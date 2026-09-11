Cassie Ventura, prima apariție publică după scandalul cu Sean „Diddy” Combs. Cum a fost surprinsă la Londra

Cassie Ventura a revenit în atenția publicului după o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor. Fosta iubită a lui Sean „Diddy” Combs a fost surprinsă la Londra, alături de soțul ei, Alex Fine, după plecarea celor doi din Statele Unite.

Apariția lor publică vine la mai bine de un an după ce artista a depus mărturie în procesul fostului său partener.

Fosta iubită a lui Diddy, apariție publică la Londra

Cassie Ventura și Alex Fine au participat joi la Londra la un eveniment dedicat serialului „MobLand”, cu aproximativ o săptămână înainte de lansarea celui de-al doilea sezon.

Artista, în vârstă de 40 de ani, a purtat o rochie gri decoltată și a pozat la brațul soțului său, îmbrăcat complet în negru. Cei doi au zâmbit discret în fața fotografilor, relatează TMZ.

Prezența lui Alex Fine la eveniment are legătură și cu implicarea sa în producție. Acesta a apărut în trei episoade din primul sezon al serialului „MobLand”, lansat anul trecut.

Cassie, departe de lumina reflectoarelor după procesul lui Diddy

Aparițiile publice ale artistei au fost puține după ce aceasta a depus mărturie în procesul federal al lui Diddy. Cassie a fost unul dintre martorii importanți și a vorbit în instanță despre relația cu fostul său partener și abuzurile la care susține că a fost supusă.

La momentul în care a depus mărturie, Cassie era însărcinată cu cel de-al treilea copil pe care îl are cu Alex Fine. La aproximativ două săptămâni după ce a depus mărturie, în mai 2025, artista a născut.

Ulterior, Cassie și soțul său au plecat din Statele Unite. TMZ a relatat că mutarea a avut loc după ce artista a primit în total 30 de milioane de dolari în urma abuzurilor suferite în relația cu Diddy.

Din această sumă, 20 de milioane de dolari au provenit de la fostul său partener, iar alte 10 milioane de dolari de la InterContinental Los Angeles Century City. În hotelul respectiv au fost surprinse imaginile din 2016 în care Diddy o agresa pe Cassie pe hol.

Cassie Ventura a fost implicată și într-un alt proces

Numele artistei a apărut ulterior într-o altă dispută juridică. Clayton Howard, un bărbat care susține că a lucrat ca escortă, i-a dat în judecată atât pe Cassie, cât și pe Diddy, acuzându-i de abuzuri despre care afirmă că i-au provocat probleme fizice și psihologice.

În luna iulie, un judecător a respins toate acuzațiile formulate împotriva lui Cassie Ventura. Instanța a lăsat însă deschisă posibilitatea ca Howard să reformuleze și să depună din nou o plângere care să cuprindă o parte dintre pretențiile sale.

Diddy se află în continuare în închisoare

În timp ce Cassie și Alex Fine își continuă viața în afara Statelor Unite, Sean „Diddy” Combs se află în continuare în detenție. Rapperul și producătorul muzical a fost condamnat în urma procesului federal pentru două capete de acuzare.

Relația dintre Cassie și Diddy a durat mai bine de un deceniu. În 2023, artista a deschis un proces civil împotriva fostului său partener și l-a acuzat de viol, trafic sexual și abuzuri fizice. Litigiul a fost soluționat printr-o înțelegere la numai o zi după depunerea plângerii.

Ulterior, înregistrarea video realizată în 2016 într-un hotel din Los Angeles, în care Diddy era surprins lovind-o și târând-o pe Cassie pe hol, a devenit una dintre cele mai cunoscute dovezi privind comportamentul violent al artistului.

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