Prinții Archie și Lilibet au început școala în Marea Britanie. Ce spun Harry și Meghan după revenirea în țară

Prinții Archie și Lilibet au început noul an școlar în Marea Britanie, după ce Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în țară împreună cu cei doi. Este pentru prima dată când ambii copii ai Ducilor de Sussex merg la școală în Regatul Unit, iar acomodarea lor reprezintă, pentru moment, principala preocupare a părinților.

Prinții Archie și Lilibet au început școala

Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, au început școala în Marea Britanie în luna septembrie. Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie împreună cu Archie și Lilibet pe 26 august, după mai bine de șase ani în care și-au avut principala reședință în California. Familia urmează să petreacă o perioadă îndelungată în țară și și-a stabilit aici o locuință privată, fără legătură cu proprietățile regale, relatează PEOPLE.

O sursă apropiată cuplului spune că Harry și Meghan își concentrează în prezent atenția asupra acomodării celor doi copii.

„Acesta a fost și rămâne obiectivul lor. Toate celelalte se vor așeza la momentul potrivit”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

Aceasta a adăugat că familia a avut foarte multe lucruri de rezolvat după mutarea din Statele Unite și că Harry și Meghan sunt „fericiți să se întoarcă”.

Ambii copii merg la școală în Marea Britanie

Începerea școlii reprezintă o schimbare importantă, în special pentru Lilibet. Fiica cea mică a Ducilor de Sussex s-a născut în California, în 2021, și până acum a trăit în Statele Unite.

Archie s-a născut în Marea Britanie, în mai 2019, însă avea mai puțin de un an atunci când Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale și s-au mutat în America de Nord.

Cei doi copii au crescut de atunci în principal în Montecito, California. Harry și Meghan nu renunță însă la locuința lor de acolo odată cu revenirea în Marea Britanie, astfel că familia își va împărți în continuare timpul între cele două țări.

Decizia de a reveni în țara natală a lui Harry a fost influențată inclusiv de copii. O sursă apropiată Ducelui de Sussex declara anterior că prințul își dorea ca Archie și Lilibet să înțeleagă lumea în care el a crescut și locul din care provine familia lor.

Meghan privește, la rândul său, mutarea ca pe o posibilitate pentru copii de a cunoaște ambele culturi în care au rădăcini.

„Meghan se simte foarte norocoasă că le pot oferi lui Archie și Lilibet posibilitatea de a experimenta ambele lumi”, a declarat o sursă din Montecito pentru publicația americană.

Archie și Lilibet s-au revăzut cu Regele Charles

Legăturile copiilor cu familia britanică au început să fie reluate încă înainte de mutare. În timpul verii, Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au întâlnit cu Regele Charles.

Întâlnirea a reprezentat prima ocazie în aproximativ patru ani în care monarhul britanic și-a văzut nepoții. Familia s-a întâlnit la Highgrove, reședința privată a Regelui Charles, iar la reuniune a participat și Regina Camilla.

Revenirea Ducilor de Sussex în Marea Britanie nu înseamnă însă și întoarcerea lor la îndatoririle oficiale ale Familiei Regale. Pe 7 septembrie, Regele Charles a cerut transmiterea unor noi îndrumări instituțiilor britanice, prin care a reiterat statutul stabilit după retragerea cuplului din 2020: Harry și Meghan rămân membri ai familiei, dar nu sunt membri activi ai Casei Regale și își desfășoară activitățile caritabile și comerciale în nume personal.

Prințul Harry și-a reluat deja activitatea în Marea Britanie

În timp ce Archie și Lilibet se acomodează la școală, Harry a început să-și reia proiectele profesionale și caritabile.

Ducele de Sussex a fost văzut recent la un studio de producție video și podcast din Londra, unde a lucrat timp de mai multe ore la un proiect care nu a fost încă dezvăluit public. A fost prima sa apariție publică după revenirea familiei în țară.

Harry va continua să lucreze și la proiectele sale caritabile de ambele părți ale Atlanticului, inclusiv la pregătirile pentru următoarea ediție a Jocurilor Invictus, programată să aibă loc la Birmingham în iulie 2027.

Începutul noului an școlar aduce schimbări și pentru ceilalți copii ai Familiei Regale. Prințul George, în vârstă de 13 ani, a început pe 8 septembrie cursurile la Eton College și locuiește pentru prima dată la internat, în timp ce Prințesa Charlotte și Prințul Louis continuă să studieze la Lambrook School.

CITEȘTE ȘI:

Prințul George a plecat de acasă! William și Kate și-au lăsat fiul la internatul de 63.000 de lire pe an

Meghan Markle, avertizată să nu o subestimeze pe Victoria Beckham. Gestul prin care l-ar fi „făcut de râs” pe David