Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”

Moartea lui Costeluș de la Clejani ridică în continuare semne de întrebare în rândul familiei și apropiaților. Nae, fratele acestuia, a vorbit despre ultimele ore ale lui Costeluș la Dan Capatos Show, atunci când familia credea că prima operație a decurs bine. Nae pune sub semnul întrebării decizia medicilor de a-l supune unei a doua operații pe fratele său. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Nae a declarat că familia a fost informată că prima intervenție decursese bine. La scurt timp, însă, Costeluș ar fi ajuns din nou în sala de operație. De ce? Nae a declarat că doar medicii pot ști răspunsul. Vezi emisiunea integrală aici!

„Problema e așa. De ce nu iese ăla care s-a ocupat de el, anestezistul? Cum e posibil după prima operație să iasă la noi să zică că e ok? Se trezește, întreabă Cristi (n.r. fratele lui Costeluș) dacă e ok, nu-l durea nimic. Așa ne-au zis și ei. Și la o jumătate de oră îl ia și îl bagă în a doua operație. Și acum e mort. Asta nu înțeleg eu. Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat, el să spună că e ok, îl bagă în a doua operație? De ce? Nu i-a făcut prima operație ok? Toată lumea bănuiește că de la a doua operație i s-a tras.”

Makaveli, reacție dură: „Ăștia au omorât oameni în pandemie”

Makaveli a avut o reacție dură atunci când s-a discutat despre posibilele probleme ale sistemului medical, cu care Costeluș s-a confruntat în ultimele ore de viață. Creatorul de conținut nu s-a ferit să aducă în discuție perioada pandemiei, atunci când sute de oameni au murit.

„Nu înțeleg de ce toată lumea se miră. Ăștia au omorât oameni în pandemie. Unii dintre ei sunt criminali.”

Familia lui Costeluș așteaptă rezultatele anchetei

Nae spune că familia nu intenționează să se grăbească înaintea unei decizii oficiale. Rudele vor discuta cu avocatul și vor decide ulterior ce demersuri vor face.

„Nu ne grăbim. Așteptăm și, în funcție de decizie, vedem. Vorbim cu avocatul nostru.”

Familia își dorește să afle exact ce s-a întâmplat înaintea decesului lui Costeluș. În prezent, cauza exactă a morții nu este stabilită definitiv prin raportul medico-legal.

„Problema e că la Spitalul Municipal poți să stai cinci ore pe sală și nu te bagă nimeni în seamă. Moare lumea pe holuri. Aș ruga televiziunile să meargă acolo cu camera ascunsă, să vadă ce se întâmplă prin spitale.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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