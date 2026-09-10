Au venit „cuplu” în Thailanda, dar iubirea era pa-pa! Secretul bine păzit din culise a ieșit la iveală

Continuăm șirul dezvăluirilor de senzație, cu care v-am obișnuit deja, din culisele show-ului Insula Iubirii. V-am povestit deja cum a picat Claudia Ion în ispită cu Eduard Vlădescu, iar baia a fost martorul apropierii dintre ei. Tentativa de relație a continuat și în afara emisiunii, însă a fost sortită eșecului. Însă un detaliu picant schimbă povestea. Sursele CANCAN.RO ne-au spus că cei din producția emisiunii de la Antena 1 au închis ochii atunci când au aflat un detaliu care nu ar fi trebuit trecut cu vederea atât de ușor. Ce s-a întâmplat, de fapt, vă spunem imediat!

La Insula Iubirii, telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură tentații, gelozii și relații care se fac praf sub soarele Thailandei. Numai că, uneori, adevărata surpriză nu se află pe insulă, ci înainte să înceapă filmarea. Iar în cazul Claudiei Ion și al lui Ionuț Mocăniță, informațiile care circulă din culisele show-ului schimbă serios perspectiva asupra poveștii prezentate pe micul ecran.

Oficial, cei doi au venit în sezonul 10 drept cuplu, pregătiți să-și testeze relația în fața ispitelor. Iar noi v-am dezvăluit că între Claudia și ispita-pilot Eduard Vlădescu lucrurile au mers mult mai departe decât un simplu flirt și a cedat în baie (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au mers la Insula Iubirii despărțiți

Interesant este că cei doi concurenți au spus la testimoniale că au existat niște certuri între ei înainte să plece în Thailanda, însă realitatea era, de fapt, alta. Au recunoscut chiar și că au existat infidelități între ei, însă nu asta era problema. Ci faptul că cei doi nu se aflau doar într-o pauză sau într-o perioadă tensionată. Erau despărțiți de-a binelea. Cu alte cuvinte, în timp ce emisiunea trebuia să testeze rezistența unui cuplu aflat în criză, în culise s-ar fi știut că relația era deja, practic, la final. Asta i-a oprit pe producătorii show-ului? Nicidecum! Ți nu avem cum să nu ne întrebăm, dacă nu mai erau împreună, de ce au mai intrat în emisiune ca un cuplu?

Cei de la cârma emisiunii nu doar că știau de faptul că relația dintre Claudia și Ionuț era deja ruptă și, în ciuda acestui lucru, ar fi acceptat, ba chiar ar fi insistat ca cei doi să participe în continuare la filmări. Și, dacă stăm să ne gândim puțin, poate că explicația e mai simplă decât pare. Insula Iubirii nu este, până la urmă, un cabinet de terapie de cuplu. Este un show de televiziune. Iar un cuplu care vine cu relația deja pe butuci poate fi, pentru producție, exact genul de material care promite explozii la bonfire. Așadar, faptul că iubita lui Mocăniță a picat în ispită cu pilotul Eduard Vlădescu, nu mai e o surpriză pentru nimeni.

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