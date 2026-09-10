Meko a dat lovitura și în afaceri! Dorian Popa a venit să dea verdictul

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Meko a dat lovitura și în afaceri! Cunoscutul luptător și-a deschis propria shaormerie, iar ideea a pornit chiar de la o discuție avută cu fiul său, Selim. „Românii sunt mâncăcioși”, spune Meko, care a pus pe picioare un concept aparte: Fight Kebab, shaorma care „te bate dacă nu o mănânci”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Meko ne-a povestit cum a luat naștere această idee, cine l-a susținut în noul proiect și ce surprize pregătește pentru iubitorii de shaorma, inclusiv pentru sportivi.

În această seară are loc inaugurarea oficială a noii shaormerii deschise de Meko, iar alături de el au fost prietenii apropiați și oamenii care i-au susținut noul proiect. Printre primii care au degustat preparatele s-a numărat și bunul său prieten, Dorian, care a testat shaorma și i-a acordat nota 10. Influencerul a recunoscut că a fost impresionat de gust, însă sosul de rodie a fost cel care i-a atras în mod special atenția și i-a cucerit papilele gustative.

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Meko și Neveu se pregătesc pentru o nouă confruntare la Fight Kebab

Iar dacă inaugurarea a venit cu voie bună și degustări, seara nu putea fi lipsită nici de puțină adrenalină. Meko îl așteaptă pe Neveu pentru o nouă confruntare, după ce primul lor meci s-a încheiat la egalitate, iar de această dată este hotărât să iasă învingător. „Dacă l-am prins, îl fac praf”, a spus Meko, pregătit să-și ia revanșa.

Dorian Popa și Meko, la degustarea noii shaorme Fight Kebab

CANCAN: Spune-mi, Dorian, cum e shaorma?

Dorian Popa: Este delicioasă și, spre bucuria mea, este o shaorma clasică, normală, corectă, ceea ce e foarte bine. Berbecuțul este genial, puiul, forță. A sărit nenea ăsta pe mine să-mi facă el o fentă. M-a speriat puțin, dar, ce crezi? Îmi place! Am făcut toată shaorma singur. Și la sfârșit îl văd că aruncă un sos din ăla în aer, se învârte de trei ori și îmi pune direct negru. Ce ai făcut acolo? Ce e?

CANCAN: Și ai aflat ce e?

Dorian Popa: Sos de rodie. Șmecher rău!

Meko: Deci, fiți atenți, dacă Dorian a mai mâncat, care a mers până la capătul pământului, l-a cutreierat în lung și în lat, asta înseamnă că este bine. Noi încercăm să facem o shaorma pe placul românului, o shaorma pe placul copiilor. Și vom face o shaorma sportivă, pentru sportivi. Ascultă bine ce spun. Să vină gama de sportivi să mănânce. O să fie și un shake proteic la final. La o shaorma se lucrează acum, să vină sportivii.

CANCAN: Ce va conține shaorma respectivă? Ia spune-ne.

Meko: Deci, carnea de shaorma, la bază, este foarte sănătoasă, să nu greșesc. Amestecul e rău.

Dorian Popa: Sosurile sunt rele.

Meko: Sosurile sunt rele, da. Cartofii sunt răi. Cartofii sunt răi, da. Dar carnea în sine, dacă o faci exact cum trebuie, da, berbecuțul, puiul, vita, este delicioasă. Ideea este că este secret. Este secret ceea ce se va întâmpla, dar vom face și o shaorma de genul ăla, fix pentru sportivi.

Dorian Popa, primul care a testat shaorma lui Meko! Verdictul influencerului după prima degustare

CANCAN: Dar spune-ne puțin, cum de ai decis să deschizi această shaormerie? Felicitări, în primul rând, pentru afacere.

Meko: Românii sunt mâncăcioși. Noi suntem mâncăcioși, da? Stăteam într-o seară cu băiatul meu, cu Selim, și am zis: „Tati, cam ce ți-ai dori? Ce ai vrea să faci?” Și mi-a spus: „Aș dori să facem o shaormerie, pentru copii, pentru sportivi și pentru oamenii normali.” Românul ce face? Mănâncă repede o shaorma și pleacă acasă. Că-i obosit, că nu-i obosit, da? Timp puțin, bănuți puțini și cam atât, corect? Și stomacul plin, pe scurt, da?

CANCAN: Dar, totodată, concurența este destul de mare în România.

Meko: Concurența este destul de mare. Nouă ne place concurența, da? Astăzi am ajuns, mulțumim lui Dumnezeu, unde suntem. Pentru că am muncit și, prin muncă, eu zic că vom ajunge exact unde ne dorim, da? Pentru că, până la urmă, noi nu luăm oamenii de la nimeni. Noi pur și simplu avem oamenii noștri, da?

CANCAN: Am văzut că, pe lângă prieteni, a venit și Irina aici. Este și fiul tău, Selim. Sunt toți oamenii dragi și apropiați ție, te-au susținut în perioada aceasta?

Meko: 100%. Ne susținem unul pe altul. Noi suntem o familie mare, da? Dorian face parte din familia mea de mulți ani de zile. Noi suntem cu toții o familie și ne susținem, da? Și la greu, și la bine.

CANCAN: Și când e vorba de fight, nu? Că am înțeles că…

Meko: Exact aici, da? Este vorba de Fight Kebab. Este vorba de kebabul… Cum era? Shaorma care te bate dacă nu o mănânci. Asta este sloganul, da? „Shaorma care te bate dacă nu o mănânci.”

CANCAN: Apropo de asta, am înțeles că urmează ceva, un mic match între tine și Neveu.

Meko: Acum îl aștept pe Neveu. O să am o dispută cu el. Noi am avut un match, remiză, pentru că s-a băgat maestrul Sandu Lungu. Și astăzi, la Fight Kebab, vreau să vedem cine ia centura, cu regele Eric Șef. Dacă știți, el a furat centura aia. Și vreau să văd acum ceea ce se va întâmpla. Și dacă Dorian vrea să fie un arbitru corect…

Dorian Popa, primul care a degustat shaorma lui Meko

CANCAN: Arbitru doar, Dorian? Nu vrei să te bagi și tu în ring la un moment dat?

Dorian Popa: Păi, le-a zis că mă bat, dar n-au jumătate de milion. Acum, că mi-a mai rupt un picior, cred că am crescut la 800 de mii.

CANCAN: Ca sportivii de performanță, știi? Când își asigură picioarele, mâinile și așa mai departe, nu?

Dorian Popa: Vrei să-ți spun un lucru? Eu nu mă bat, nu m-am bătut la viața mea. Deci, probabilitatea să-mi iau bătaie în ringul ăla e mare. Și atunci, măcar să încasez, nu?

Meko: Eu o să fiu primul care o să-l antrenez pe Dorian. Dacă se va întâmpla vreodată lucrul ăsta. Are talent, l-am văzut. Dar, cu multă muncă, sigur o să reușească. Dacă vrea el. Oricum, a reușit în viață. Dacă vrea el să fie o pasiune pentru el, ceva, eu sunt lângă el.

CANCAN: Spune-mi, ce-ți mai dorești în momentul de față?

Meko: Îmi doresc liniște și forță de muncă. Și sănătate, că e cea mai importantă. Și mai îmi doresc prieteni precum e Dorian. Un prieten devotat, pe care eu îl iubesc. Familia mea mare e și familia lui, și invers. E fratele meu, fără doar și poate, da? Cam atât. Eu aștept până la Neveu. Dacă l-am prins, îl fac praf.

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