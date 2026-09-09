Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul

Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul
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Marcel Andrei, alias Maluma de România, a revenit în Thailanda în acest sezon, însă nu pe post de ispită masculină, ci de concurent și bărbat însurat, gata să își testeze limitele. El și soția lui, Armina, au acceptat provocarea supermă: testul fidelității, chiar înaintea cununiei religioase pe care o au programate în acest an. Se pare că, înainte să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, Marcel a vrut să demonstreze că este un bărbat demn de toată încrederea, iar zilele când ispitea concurentele au rămas de domeniul trecutului. Doar că, nici bine nu au aterizat pe Insula Iubrii că au fost eliminați! A ieșit un scandal cât casa provocat chiar de Armina, iar cei doi au fost trimiși acasă. CANCAN.RO are toate detaliile. 

Marcel Andrei a devenit cunoscut publicului odată cu participarea sa ca ispită în emisiunea Insula iubirii. Dacă în sezonul 8 „Maluma de România” a cucerit inimile fanilor în rolul de ispită prin celebrele replici „Hola mami, que guapa”, sau „Samset”, acum, Maluma s-a întors pe meleagurile din Thailanda în rol de concurent, alături de soția lui, Armina. Înainte de a se supune celui mai dur test al fidelității, cei doi au stabilit limitele peste care nu ar putea trece, fiind convinși că nu le vor încălca. Doar că, șederea lor pe Insula Iubirii a fost mult mai scurtă decât au preconizat, căci soția lui Marcel a făcut un show de zile mari și a avut conflicte cu producția, chiar dacă ea este cea care a călcat strâmb. Detaliile suculente curg fără oprire.

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Soția lui Marcel a făcut spectacol și scandal la Insula Iubirii

Totul a început imediat după prezentarea ispitelor, acolo unde spiritele s-au încins, iar George Jaguarul și Marcel au avut un schimb de replici acide. Ulterior, ca lucrurile să fie și mai picante, Jaguranul și Armina ies la primul date împreună. Și, ca lucrurile să fie și mai picante, ceea ce ar fi trebuit să fie doar o ieșire de cunoaștere urma să capete un cu totul alt sens… mai intens și mai pasional.

Soția lui Marcel Maluma s-a apropiat de George Jaguarul

Soția lui Marcel Maluma s-a apropiat de George Jaguarul

Pe parcurs, Armina și George Jaguarul ajung să se apropie, iar de la o atingere până la un sărut nu mai durează mult. Totul culimnează cu faptul că cei doi ajung în pat, însă se pretează doar la atingeri, săruturi și mângâieri. Nu din cauză că bruneta ar fi avut remușcări sau gânduri… ci ispita masculină! Mai exact, sursele CANCAN.RO au aflat că George este cu gândul la iubita lui de acasă căreia îi scria scrisori de iubire. Practic, George Jaguarul a intrat în emisiune ca ispită ( îndrăgostită și pe cât se poate de loailă 🤣). Dar nu am ajuns nici măcar la jumătatea poveștii! Dacă Armina nu a mers până la capăt pe Insulă, stați să vedeți ce a făcut și cum a ajuns să se certe cu producția Antenei 1.

Maluma de România și Armina au fost descalificați

După ce și-a făcut fenta pe Insula Iubirii și s-a distrat cu Jaguarul, Armina și-a luat o cu totul altă față la bonfire. În momentul în care l-a văzut pe Marcel în prezența ispitelor feminine, bruneta și-a amintit că este femeie căsătorită. Așadar, lucrurile s-au întors la 180 de grade și gelozia și-a făcut imediat loc. Armina uită pentru câteva momente scopul participării la emisiune ( acela de a-și testa relația, desigur), o apucă nervii și alege să îi verse pe ce are la îndemână: Mai exact pe o cameră de filmat a producției pe care o sparge.

Marcel și Armina au fost descalificați

Marcel și Armina au fost descalificați

După ce își face numărul și face scandal din cauza geloziei, producția consideră că cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facă este să îi elimine. Ieșirea necontrolată a bruneteo a scurtat șederea lor în Thailanda, motiv pentru care Marcel nu a apucat să demonstreze dacă trece sau nu testul fidelității. Cei doi au fost descalificați și au plecat de pe Insula Iubirii înapoi în Spania.

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