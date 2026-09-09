Ioana, adevărul despre scandalul cu Ilie Năstase! Soția fostului tenismen vorbește despre motivul care i-a transformat căsnicia într-un calvar: „Eu am probe”

„Era gelos inclusiv pe familia mea”. Ioana Năstase, declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre adevăratul motiv al conflictelor cu Ilie Năstase: „Eu am probe. Nu vorbesc aiurea”. Soția fostului tenismen vorbește despre gelozie dusă la extrem și episoade de agresivitate fizică.

Tensiunile continuă în scandalul din familia Năstase. Contactat de redacția noastră, Ilie ne-a mărturisit, în urmă cu două zile, că nu înțelege de ce soția lui a făcut plângerile abia acum, după opt ani, și de ce, în opinia sa, femeile au voie să-i jignească pe bărbați, dar invers nu. Fostul tenismen nu a dezvăluit însă care a fost motivul principal de la care au pornit aceste certuri.

„Vecinii noștri vedeau. Eu stăteam mai tot timpul pe un scaun afară”

Avem acum și punctul de vedere al Ioanei, care este destul de afectată de tot ceea ce se întâmplă. Momentan, aceasta s-a retras pentru câteva zile la Constanța, la mama ei, pentru liniște și odihnă.

Ioana ne spune că a citit și a auzit diverse motive care ar fi stat la baza scandalului, însă adevăratul motiv este, potrivit acesteia, gelozia dusă la extrem a soțului său. Nu este vorba despre bani, despre fostele soții sau despre alte motive vehiculate în spațiul public. Aceasta ne-a mărturisit că a tot strâns în ea, de-a lungul timpului, ieșirile de gelozie ale lui Ilie, pe care le consideră nefondate, însă situația a ajuns, în anumite momente, și la agresiune fizică.

Ioana spune că, în momentul în care a decis să meargă la poliție, avea și dovezi care să susțină cele reclamate. „Eu am probe. Nu vorbesc aiurea”, ne-a mărturisit aceasta.

CANCAN.RO: Dânsul mi-a zis când l-am contactat că nu înțelege de ce faceți aceste acuzații, după opt ani de zile, când v-ați mai certat în acești opt ani.

Ioana Năstase: Dânsul știe mai bine de ce am făcut acest lucru și știe mai bine ce s-a întâmplat. Au fost vreo trei seri la rând. Nu mi-ar fi ars mie să merg la poliție, adică nu aș fi mers la poliție degeaba. Nu îmi stă în caracter să-l jignesc. Nu l-am jignit cu absolut nimic. Lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Deci nimeni nu știe. Am tot văzut anumite speculații în presă legate de bani.

Nu are nicio legătură cu asta. Eu v-am spus, nu sunt genul de femeie. Am auzit și că aș fi geloasă pe fostele partenere. Nu cunosc sentimentul de gelozie. Nu am treabă cu nimeni. Respect trecutul, fostele soții. Noi nu ne-am certat niciodată pe această temă, legată de fostele soții. De asemenea, nici pentru bani. Certurile plecau cu totul și cu totul de la altceva.

CANCAN.RO: De la gelozia dânsului, poate?

Ioana Năstase: Ați punctat bine. Fără motive. Adică fără motiv. Vecinii noștri vedeau. Eu stăteam mai tot timpul pe un scaun afară, da? Îl lăsam să facă ce vrea, să meargă unde vrea, să iasă cu cine vrea. El a fost cel care și-a dorit ca noi să locuim separat. Să se mai înțeleagă și acest aspect.

CANCAN.RO: De cât timp locuiți separat, doamna Năstase?

Ioana Năstase: Am spus că nu aș vrea să se știe totul despre noi. Da, el și-a dorit acest lucru. A vrut să aibă libertate. I-am înțeles și această dorință și i-am respectat-o.

„El și-a dorit să stăm separați. A vrut să aibă libertate. I-am înțeles și această dorință și i-am respectat-o.”

CANCAN.RO: Dar dânsul, când v-a luat pe dumneavoastră, nu știa că sunteți o femeie frumoasă?

Ioana Năstase: Nu știu. Dar nu i-am dat niciodată motive de gelozie. Și, cu toate astea, mă trezeam la două noaptea, la trei, cu certuri. Dar v-am spus că nu vreau să spun prea multe lucruri.

Nu are legătură cu banii, cu geloziile față de foste. Am văzut în diverse publicații că aș fi fost eu geloasă, că aș fi reproșat ceva, că ar fi fost vorba despre bani. În primul rând, am și eu venit. Are și el venit. Noi aveam cu ce să plătim. Adică ne permiteam să mergem și în vacanțe. Nu e vorba… Nu plecau discuțiile, certurile, de la bani. Era gelos și inclusiv pe familia mea. Dacă îi spuneam că merg la mama mea sau undeva, eu nu aveam voie să fac nicio mișcare. Era după mine mai tot timpul. Și când pleca, nu știu să vă spun, pentru o zi, două zile, venea prin preajma blocului să vadă dacă mai sunt pe acel scaun, pe terasă. Dar vă spun sincer, nu are nicio legătură cu ceea ce văd eu prin presă. Eu chiar nu cunosc acest sentiment de gelozie. Sunt o femeie sigură pe mine. Dacă e ceva să fie al meu, este. Dacă nu, nu. Adică, mai ales că el este Ilie Năstase. I-am dat libertate. I-am dat tot ce și-a dorit el. Tot, absolut tot. L-am respectat. Nu am ieșit în presă să vorbesc urât de el, că am văzut că încearcă să mă denigreze. Niciodată. Doar că, fiind o persoană publică, în momentul în care apelezi la o instituție, vrei, nu vrei, presa își face datoria.

CANCAN.RO: Dânsul mi-a mai spus mie, când am vorbit cu dumnealui, că au greșit cei de la poliție, că nu există niciun mandat sau ceva de genul acesta și, mai ales, mi-a spus în repetate rânduri că nu l-au chemat să-i ceară un punct de vedere.

Ioana Năstase: Ba da, l-au sunat chiar după telefonul meu. A spus că servește masa și să nu-l deranjeze.

CANCAN.RO: Deci a fost sunat ca să vină la poliție.

Ioana Năstase: Da, da, a fost sunat.

CANCAN.RO: Și de atunci nu s-a mai dus dânsul, probabil?

Ioana Năstase: Nu, nu m-a dus.

CANCAN.RO: Acum cum sunteți? Astăzi? Mai liniștită?

Ioana Năstase: Un pic, recunosc. Puțin mai bine. După vreo trei nopți de nesomn.

CANCAN.RO: A încercat să vorbească cu dumneavoastră dânsul?

Ioana Năstase: Nu. N-a încercat. Probabil că poliția a luat legătura și…

„L-au sunat chiar după telefonul meu. A spus că servește masa și să nu-l deranjeze”

CANCAN.RO: Am citit undeva, să-mi spuneți dacă greșesc, că dumneavoastră ați încercat să băgați divorț de trei ori?

Ioana Năstase: Da. Și lumea a interpretat acest lucru în diferite forme.

CANCAN.RO: Și de ce nu s-au finalizat? Adică unde era problema?

Ioana Năstase: Păi, vă spun eu. Unde era problema era că eu eram… Da, am greșit și eu. Am greșit. Nu știu dacă pot să numesc că am greșit. Prima dată când am băgat divorțul, îmi aduc aminte perfect. A venit la poarta unde stăteam și mi-a spus că el are niște vase de sânge sparte la cap. Că vine de la medic și că nu știe câte zile mai are de trăit. După care mi-am retras cererea. A doua oară a fost la notar, nu s-a prezentat.

CANCAN.RO: Asta e a treia oară acum?

Ioana Năstase: Da. Vă dați seama că mi-aș fi dorit, și vă spun sincer, să merg cu el până la capăt. Pentru că îmi place să am căsnicii frumoase, curate, bazate pe respect, pe încredere. Mi-aș fi dorit să fim o familie frumoasă, să locuim împreună, să stăm împreună, să fim alături până la final și să avem o căsnicie frumoasă și curată.

CANCAN.RO: Dacă măcar așa, amical, mai vorbiți?

Ioana Năstase: Mi-a trimis un mesaj în care mi-a mulțumit pentru că i-am salvat viața cândva. Da. A fost un mesaj scurt, dar m-a impresionat. Că el cam știe unde să mă atingă. Știe că sunt mai sensibilă.

CANCAN.RO: Eu vreau să vă întreb: cum de ați intrat în legătură cu Brigitte?

Ioana Năstase: Doamne, Doamne, Dumnezeule, nu mi-aș fi dorit acest lucru. Niciodată, niciodată. În primul rând, trecutul e trecut. Eu trăiesc prezentul, nu stau să… Am intrat pentru că cei de la poliție… Oamenii și-au făcut treaba. Așa e parcursul unei zile. Mă sunau de două, trei ori să se asigure dacă sunt ok. Era ceasul 10, 11, nu mai știu la ce oră m-au sunat cei de la Spy News.

Da. Și am crezut că e de la poliție. Eu nu cunoșteam numărul și am zis să răspund. Am răspuns și m-am trezit băgată în direct. Și, din respect, v-am spus, eu respect presa. Respect acești oameni, pentru că știu că nu este ușor. Asta e meseria. Și nu puteam să închid, pentru că nu ar fi fost frumos din partea mea. Am încercat să port o discuție, să… Nu înțelegeam ce se întâmplă. Adică să știu și eu despre ce e vorba. Eu nu prea mă uit la televizor, recunosc. Chiar nu știam. Și am încercat să port o discuție amiabilă, o discuție frumoasă, bazată pe respect, să vorbim omenește și să aflu ce o deranjează la mine sau ce…Că eu chiar nu i-am pomenit… Cu toate că am înțeles că ar fi declarat că eu i-am pomenit numele, că ceva de gelozie, de… Nicio treabă! La noi în familie nu s-au pomenit niciodată numele dânsei. Niciodată! Adică eu nu am avut nicio treabă. Nu am deranjat-o, nu m-a deranjat. Am simțit că nu este frumos nici să închid telefonul. Cu toate că eram și stresată, eram și… Am zis: „Hai să văd despre ce e vorba”. Dar nu puteam. Nu aveam ce să vorbesc și nu înțelegeam și nu știam ce se petrece. V-am spus, la noi nu au existat astfel de discuții. Cu bani, cu transferul.

CANCAN.RO: Acum unde stați, ca să înțeleagă toată lumea?

Ioana Năstase: Eu locuiesc și la Constanța, da? Și la București. Acum mă aflu la mama mea. Ce pot să vă spun mai mult de atât? Încerc să mă liniștesc, da? Pentru că nu este ușor. Mie nu-mi plac scandalurile. Nu știu dacă mă credeți. Uitați, chiar mă sună.

CANCAN.RO: Vă sună dl. Năstase?

Ioana Năstase: Da. Îi răspund și revin.

„A fost și agresiune fizică. De foarte multe ori. Și când spun aceste lucruri, eu am probe. Nu vorbesc aiurea”

CANCAN.RO: Ce v-a zis dl. Năstase?

Ioana Năstase: Nimic important, doar că am ceva la el în mașină.

CANCAN.RO: Divorțul nu este pronunțat, nu?

Ioana Năstase: Încă nu.

CANCAN.RO: Există cale de împăcare?

Ioana Năstase: Nu știu ce să zic. Rămâne de văzut.

CANCAN.RO: La București reveniți?

Ioana Năstase: Da. Acolo stăm unul lângă altul. El venea la mine când voia el, nu se punea problema. Repet: este un om sănătos și ok din toate punctele de vedere. Pe mine, ce m-a deranjat, a fost această gelozie dusă la extrem, pe care eu nu mai pot să o duc.

CANCAN.RO: Dar nu a fost și agresivitate fizică?

Ioana Năstase: De foarte multe ori. Și când spun aceste lucruri, eu am probe. Nu vorbesc aiurea. Pentru cei care spun anumite lucruri, ar trebui să se gândească: „Măi, femeia asta, dacă spune ceva, înseamnă că are și niște probe”, da? Eu am trecut peste acele episoade, sperând că se va îndrepta.

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