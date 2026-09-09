Sezonul secret de la Insula Iubirii pe care nu l-a văzut nimeni! Cum s-a distrus emisiunea filmată în Republica Dominicană

Sezonul secret de la Insula Iubirii pe care nu l-a văzut nimeni! Cum s-a distrus emisiunea filmată în Republica Dominicană
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În cei zece ani de „Insula Iubirii”, telespectatorii au văzut despărțiri, împăcări, infidelități și bonfire-uri care au făcut istorie. Ce n-au știut, însă, este că există un sezon care nu a mai ajuns niciodată pe micile ecrane. Un sezon despre care s-a vorbit doar în culise și care a fost oprit chiar înainte ca aventura să înceapă. CANCAN.RO are toate detaliile despre reality show-ul „fantomă”, filmat în Republica Dominicană și anulat în ultimul moment. Vezi mai jos ce s-a întâmplat.

Până ca pandemia să dea peste cap planurile tuturor, un nou sezon al emisiunii „Insula Iubirii” urma să fie filmat într-o destinație cu totul nouă, în Republica Dominicană. Totul era pregătit pentru ca emisiunea să înceapă într-un decor complet diferit de cele în care au fost filmate sezoanele anterioare. Cinci cupluri, 20 de ispite și o echipă întreagă de producție ajunseseră deja la destinație, pregătiți să înceapă filmările. Numai că planurile s-au schimbat de la o zi la alta.

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Oana Monea ar fi trebuit să participe la „Insula Iubirii” filmată în Republica Dominicană/ sursa: Instagram

Oana Monea ar fi trebuit să participe la „Insula Iubirii” filmată în Republica Dominicană/ sursa: Instagram

Un sezon pierdut, rămas doar în culisele emisiunii

CANCAN.RO a aflat că ispitele apucaseră să primească instructajele finale și au aflat chiar și cu cine urmau să interacționeze și ce strategie ar fi trebuit să urmeze în competiție. Practic, totul era pus la punct pentru startul filmărilor.

Vilele au fost pregătite, echipa tehnică era deja pe insulă, iar concurenții își începuseră aventura. Totuși, sezonul a fost abandonat înainte să existe primul bonfire.

Cu doar o seară înainte ca participanții să facă cunoștință oficial, producția a fost nevoită să oprească filmările. Pandemia s-a extins și în America de Nord și a schimbat complet scenariul pe care producția l-a pregătit din țară, iar restricțiile impuse, inclusiv închiderea de urgență a granițelor, au făcut imposibilă continuarea proiectului.

Dr. Auday a făcut parte din distribuția sezonului anulat

Dr. Auday a făcut parte din distribuția sezonului anulat / sursa: Instagram

Ispitele care au făcut parte din sezonul nedifuzat

Printre cei care ar fi trebuit să participe s-au aflat și nume cunoscut fanilor emisiunii. Unele dintre ele au revenit ulterior în alte sezoane, dupa ce proiectul a fost reluat în anii următori.

În tabăra ispitelor feminine s-au aflat două nume care au făcut senzație în edițiile în care au participat. Este vorba despre Oana Monea, prezentă în sezoanele 6, 7 și 8, dar și despre Irina Stoia, care a participat în sezonul 5.

Iar în cazul ispitelor masculine, s-au aflat pe listă Cristian Costin Tufan și Robert Popescu, două ispite care își câștigaseră deja reputația în sezoanele precedente.

Unul dintre cele mai neașteptate nume din distribuția sezonului anulat a fost Dr. Auday, medic estetician cunoscut după presupusa idilă cu Bianca Drăgușanu și după relația cu fost soție a lui Lino Golden

La momentul respectiv, acesta era pregătit să intre în rolul de ispită și să își testeze farmecul în fața concurentelor. Planul nu s-a mai concretizat, iar odată cu anularea filmărilor, medicul s-a întors în România și și-a reluar activitatea profesională.

„Insula Iubirii” a revenit pe ecrane cu următoarele sezoane, însă aventura din Republica Dominicană a rămas una dintre cele mai bine păstrate povești din spatele reality show-ului. Publicul nu a văzut nici măcar un episod din el.

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