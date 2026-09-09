A trecut de la Insula iubirii la MasterChef și i-a făcut să plângă pe Bontea și Dumitrescu: „Am avut un accident”

Ramona Crăciunescu a revenit în atenția publicului în toamna anului 2026, după ce a apărut în fața juraților de la MasterChef, însă parcursul său în televiziune nu se oprește aici. Fosta concurentă de la Survivor România a încercat să își găsească locul și într-un alt format extrem de urmărit. Înainte de apariția la MasterChef, Ramona a participat la castingul pentru sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, alături de partenerul său, Dragoș Gabriel Olariu.

Cei doi au luat în calcul participarea în calitate de cuplu și au trecut prin procesul de selecție pentru emisiunea filmată în Thailanda. Pentru Ramona, o astfel de experiență ar fi însemnat o nouă provocare, după ce în urmă cu câțiva ani își testase limitele într-unul dintre cele mai solicitante reality-show-uri din România.

Ramona participă la MasterChef

În 2022, Ramona Crăciunescu a făcut parte din echipa Războinicilor de la Survivor România. Experiența din Republica Dominicană a fost una dificilă, cu probe solicitante, condiții de trai dure și perioade în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele fizice și psihice. Pentru ea, aventura a venit și cu momente complicate din punct de vedere medical.

La un moment dat, colegii săi au găsit-o inconștientă în tabără și au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor până la sosirea echipei medicale. Ramona a fost ulterior transportată la spital pentru investigații, într-un moment în care organismul concurenților era deja pus la grea încercare de ritmul competiției.

La patru ani de la experiența din Republica Dominicană, Ramona era pregătită să accepte o provocare complet diferită. De această dată, nu ar fi intrat într-o competiție individuală, ci într-un experiment de cuplu, în care relația urma să fie pusă la încercare de tentații, distanță și situații-limită.

Deși castingul nu s-a concretizat într-o apariție în sezonul 10, numele Ramonei a revenit ulterior în atenția telespectatorilor într-un context complet diferit. Ea a apărut în ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii MasterChef, unde a intrat în fața celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Dacă în cazul show-ului de cupluri își dorea să își testeze relația alături de partenerul ei, la MasterChef provocarea a fost una culinară. Momentul a devenit însă mult mai emoționant decât o simplă probă de gătit, după ce Ramona a ales să vorbească despre cea mai grea perioadă din viața ei.

Povestea tragediei prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani i-a copleșit pe cei trei chefi. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu nu și-au putut ascunde emoțiile și au izbucnit în lacrimi, în timp ce Ramona a rememorat drama care i-a schimbat definitiv viața. Deși este cunoscută pentru curajul său și pentru cascadoriile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, în fața juraților de la MasterChef a lăsat să se vadă și o latură mai neștiută despre ea.

„Am avut un accident și în accidentul ăla mi-am pierdut soțul și fetița de 6 ani. Am rămas cu puterea mea, cu băiețelul. El a decedat după 7 zile la spital, eu am fost în comă mai mult timp.”, a spus Ramona. „Nu cred că este ceva pe lumea asta mai dur față de ceea ce ai trăit tu”, a spus Florin Dumitrescu.

Prin ce a trecut Ramona

Ramona nu este însă doar o fostă concurentă de reality-show. În afara televiziunii, aceasta are o experiență impresionantă ca cascadoare și motociclistă. Practică această meserie din 2003 și se numără printre puținele femei din România care au activat în domeniul cascadoriilor cinematografice.

În spatele acestei imagini de femeie puternică se află însă o dramă personală care i-a schimbat complet viața. În 2017, Ramona a trecut printr-un incendiu devastator în urma căruia și-a pierdut o parte importantă din familie. În încercarea de a-și salva apropiații, a intrat în repetate rânduri în locuința cuprinsă de flăcări.

Tragedia a avut consecințe cumplite. Ramona nu a reușit să își salveze soțul și fiica, însă a reușit să își scoată fiul din incendiu. Ea însăși a suferit răni grave și a ajuns în comă, perioadă în care medicii s-au luptat pentru viața sa. Recuperarea a fost una lungă și extrem de dificilă.

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