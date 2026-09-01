Cum s-a răzbunat Ramona Crăciunescu pe Antena 1, după ce a fost refuzată la Insula Iubirii

Cum s-a răzbunat Ramona Crăciunescu pe Antena 1, după ce a fost refuzată la Insula Iubirii
Ramona Crăciunescu s-a dus la PRO TV/ sursa foto: captură Antena 1
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Ramona Crăciunescu, fosta concurentă de la Survivor a vrut să își testeze relație. Cel mai potrivit loc pentru asta este Insula Iubirii, reality-show-ul de la Antena 1, însă povestea de dragoste a fostei „războinice” nu i-a impresionat pe producătorii emisiunii.

Ea și partenerul ei, Dragoș Gabriel Olariu, au mers la castingul pentru cupluri al sezonului 10 Insula Iubirii. Fosta concurentă Survivor are 39 de ani, este cascadoare și agent de vânzări, iar el are 31 de ani și lucrează în domeniul tehnic, dar are și un job part-time.

Atunci când s-au cunoscut, ambii aveau alte relații, astfel că începutul nu a fost unul romantic. Decizia de a merge în Thailanda i-a aparținut Ramonei, motivând că a găsit în telefonul partenerului detalii neașteptate.

 „A fost ideea mea să ne înscriem la Insula Iubirii. I-am luat telefonul, când dormea, și am găsit că urmărea fete. Dar nu orice fete, ci fete care au conturi d-alea, de Only”, a declarat Ramona Crăciunescu.

Numai că, povestea lor de dragoste nu i-a impresionat de producătorii emisiunii și au fost refuzați. Aventura lor la Insula Iubirii s-a încheiat mai devreme decât spera ea.

Ramona Crăciunescu s-a dus la PRO TV/ sursa foto: captură Antena 1

Ramona Crăciunescu s-a dus la PRO TV/ sursa foto: captură Antena 1

Cum s-a răzbunat Ramona Crăciunescu pe Antena 1, după ce a fost refuzată la Insula Iubirii

Pentru că nu s-a împăcat cu gândul că relația sa nu va fi testată la cote maxime, Ramona Crăciunescu a luat o decizie radicală. Fosta concurentă Survivor a schimbat tabăra și s-a „mutat” la PRO TV. Aceasta va participa la noul sezon MasterChef România, care va începe din 7 septembrie.

Scopul ei este să demonstreze că dincolo de imaginea de femeie „băiețoasă” este, de fapt, o gospodină în adevăratul sens al cuvântului. Ea este gata să arate ambiția pe care o are, dar și că este capabilă să atingă performanța și în arta culinară.

Cine este Ramona Crăciunescu

Încă din anul 2003, Ramona Crăciunescu a devenit cascadoare. Este una dintre puținele femei din România care activează în acest domeniu, a avut peste 30 de apariții în producții cinematografice, executând cascadorii extreme. De asemenea, este pasionată de motociclete, iar la doar 16 ani a suferit un grav accident, lovind un stâlp cu motocicleta fără să poarte cască.

În anul 2017, a trecut prin cea mai cumplită perioadă. Un incendiu devastator i-a mistuit locuința. Ea a reușit să își salveze băiatul, dar fiica și iubitul ei nu au mai supraviețuit. Fosta „războinică” a petrecut trei luni în comă.

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