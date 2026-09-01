Jennifer Aniston, topită după hipnoterapeutul ei! Ce spune Jim Curtis despre relația care a cucerit gașca din Friends

Jennifer Aniston pare să-și fi găsit liniștea în dragoste alături de Jim Curtis, bărbatul cu care formează un cuplu de puțin peste un an. Hipnoterapeutul în vârstă de 50 de ani a vorbit deschis despre relația cu celebra actriță din „Friends”, pe care o descrie drept o femeie „cu inima deschisă, bună și iubitoare”. Curtis a povestit și cum a fost primit în cercul foarte apropiat de prieteni al vedetei, un grup din care fac parte nume precum Courteney Cox, Lisa Kudrow și Jason Bateman. Iar lucrurile între cei doi, spune el fără ocolișuri, merg foarte bine.

Jim Curtis: „Mă simt incredibil de binecuvântat”

Jim Curtis a oferit detalii rare despre viața sa alături de Jennifer Aniston în ediția din 31 august a emisiunii „The Jamie Kern Lima Show”. Hipnoterapeutul a vorbit în special despre cercul foarte apropiat de prieteni al actriței, pe care l-a descris drept un „grup de cei mai buni prieteni care sunt ca o familie”.

Curtis spune că a fost primit cu brațele deschise în această lume.

„Mă simt incredibil de binecuvântat să fac parte din această familie și să fi fost primit în ea”, a mărturisit el.

Prietenii lui Jennifer Aniston sunt ca o familie

Jennifer Aniston, în vârstă de 57 de ani, este cunoscută pentru prieteniile sale de lungă durată, iar Jim Curtis pare să fi intrat deja în cercul ei apropiat.

Cei doi au fost fotografiați pentru prima dată împreună vara trecută, în timpul unei vacanțe pe un iaht în Mallorca. Alături de ei se aflau Jason Bateman și soția sa, Amanda Anka, precum și Courteney Cox.

Doar câteva săptămâni mai târziu, Aniston și Curtis au fost văzuți din nou împreună cu Bateman și Anka, de această dată la New York.

Iar cu numai câteva zile înainte de apariția interviului lui Curtis, cuplul a fost surprins plecând de la o cină în Los Angeles împreună cu Courteney Cox, Jason Bateman, Amanda Anka și Lisa Kudrow.

Jim Curtis a descris cercul apropiat al iubitei sale drept „o comunitate și un grup de oameni atât de frumos”.

„Toată lumea este atât de echilibrată și de bună”

Pentru Curtis, felul în care se comportă prietenii lui Jennifer Aniston spune multe atât despre ei, cât și despre actriță.

„Spune foarte multe despre ea, și despre ei, faptul că toată lumea este atât de echilibrată, atât de bună. Și nu se comportă așa doar cu mine. Există un motiv pentru care întregul grup și această comunitate sunt atât de iubite.”, a spus el.

Întrebat despre relația sa cu actrița, Jim Curtis nu a lăsat prea mult loc pentru interpretări. Lucrurile merg „foarte bine”.

Mai mult, felul în care vorbește despre Jennifer Aniston arată cât de apropiat se simte de vedeta din „Friends”.

„Experiența mea alături de ea este cea a unei persoane atât de echilibrate, atât de deschise, grijulii, bune și iubitoare. Mă simt binecuvântat să fiu într-o relație cu cineva care are inima atât de deschisă și care este atât de bun și iubitor.”, a spus Curtis.

Sunt împreună de puțin peste un an

Jennifer Aniston și Jim Curtis formează un cuplu de puțin peste un an, însă actrița și-a păstrat în mare parte relația departe de declarații publice.

Prima lor apariție oficială împreună a avut loc în noiembrie, la evenimentul „Women in Hollywood” organizat de ELLE, unde Aniston s-a numărat printre femeile premiate ale serii.

Un alt prieten vechi al actriței, Adam Sandler, a fost cel care a prezentat-o înainte de acordarea distincției.

Iar actorul nu a ratat ocazia să vorbească și despre noul bărbat din viața prietenei sale.

Adam Sandler le-a dat binecuvântarea

În discursul său, Adam Sandler l-a menționat direct pe Jim Curtis și a transmis public că el și soția sa, Jackie, sunt încântați de relația celor doi.

„Suntem atât de fericiți că tu și Jim v-ați găsit și că trăiți povestea de dragoste pe care amândoi o meritați”, a spus Sandler.

Apoi s-a adresat direct lui Curtis:

„Te iubim, Jim.”

Jennifer Aniston: „Este extraordinar”

Deși Jennifer Aniston nu a vorbit foarte mult în public despre relația sa, actrița a făcut o excepție într-un interviu acordat revistei ELLE în noiembrie.

Atunci, vedeta și-a descris iubitul drept „cu adevărat extraordinar”.

Aniston a vorbit și despre profesia lui Curtis și despre munca acestuia cu oamenii.

„Hipnoza este unul dintre multele lucruri pe care le face”, a explicat actrița, precizând că activitatea lui „ajută foarte, foarte mulți oameni”.

„Este foarte special, foarte normal și foarte bun”

Cuvintele folosite de Jennifer Aniston pentru a-l descrie pe Jim Curtis au fost la fel de calde precum cele pe care acesta le folosește acum atunci când vorbește despre ea.

„Este foarte special, foarte normal și foarte bun și vrea să-i ajute pe oameni să se vindece, să treacă peste traumele și blocajele lor și să ajungă la claritate”, spunea Jennifer Aniston.

Pentru actriță, faptul că partenerul ei și-a dedicat viața unei asemenea misiuni are o semnificație aparte.

„Este un lucru frumos să-ți dedici viața acestui scop.”

După mai bine de un an împreună, Jim Curtis pare să fi devenit parte atât din viața lui Jennifer Aniston, cât și din celebra ei familie de prieteni. Iar declarația lui despre relația cu actrița rezumă cel mai bine perioada prin care trece cuplul: „Mă simt binecuvântat.”

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