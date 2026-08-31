Ema Oprișan, dezvăluiri despre noul Răzvan din viața ei. Vine cu un ”bagaj” dificil

Ema Oprișan, dezvăluiri despre noul Răzvan din viața ei. Vine cu un ”bagaj” dificil
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Ema Oprișan, declarații despre noua relație /Foto: Instagram
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Ema Oprișan se pare că a încheiat definitiv relația cu Răzvan Kovacs. Deși mulți se gândeau că bruneta s-ar mai putea întoarce, din nou, în brațele DJ-ului, se pare că Ema a pus punct definitiv și merge mai departe. Fosta concurentă Insula Iubirii are acum un nou iubit, iar viața alături de el pare cu mult mai roz. Totuși, bărbatul vine cu un „bagaj” dificil. Ema Oprișan a făcut primele declarații despre noul iubit.

La începutul acestui an, concurenții sezonului 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au ajuns la divorț, iar despărțirea a fost una cu scandal și chiar definitivă de această dată. DJ-ul a mers repede mai departe, iar acum a venit și rândul Emei să își refacă viața. Aceasta are un nou partener pe care se pare că îl cheamă tot Răzvan.

Ema Oprișan, primele declarații despre noul iubit

Recent, Ema Oprișan a făcut primele declarații despre noul iubit. Îl cheamă Răzvan și la fel ca ea vine cu un „bagaj” dificil. Mai exact, se pare că bărbatul numai ce a încheiat o relație de 11 ani. Deși despărțirea este proaspătă, acesta este hotărât să lase trecutul în urmă, la fel cum și Ema intenționează să facă.

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„I-am spus lui Răzvan: Măi, nu ştiu dacă suntem încă pregătiţi să ne afişăm. Noi suntem într-o cunoaştere, tu abia ai ieşit dintr-o relaţie. El a terminat o relaţie de 11 ani. Mi se pare că el este un om, la fel ca mine, atunci când pune punct definitiv, să fie punct.

Eu o respect pe femeia care i-a fost alături. Îi respect anii în care au fost împreună, și eu am trecut prin situaţie. Este un om pe care l-am cunoscut în cadrul unor proiecte, am încercat să colaborăm. Mi-a oferit şi nişte contracte, am început să vorbim, am avut nişte afinităţi. Nu ne gândim la viitor, chiar dacă este urât ceea ce spun. Toată viaţa mi-am făcut planuri şi nu am ajuns niciodată nicăieri. Ce îmi doresc este să mă bucur de tot ceea ce este, să trăiesc momentul”, a spus Ema Oprișan, la Știrile Antena Stars.

Ema Oprișan și noul iubit /Foto: Instagram

Ema Oprișan, fericită și liniștită în noua relație

Ema Oprișan se pare că are parte de noi începuturi pe toate planurile din viața sa. Aceasta a decis să se mute de la Timișoara la București, iar aici vrea să înceapă o viață nouă alături de Răzvan. Bărbatul este suportul ei în această perioadă de tranziție, iar bruneta simte că are lângă ea, de această dată, un partener de nădejde.

„Noi ştim că noi suntem reali, suntem veridici, noi nu ne ascundem de ceea ce simţim. Nu ne imaginăm şi nu ne vindem promisiuni. Simt că am lângă mine, în momentul de faţă, un om care mă ascultă, care mă înţelege, cu care pot să mă sfătuiesc. Un om cu care îmi pot face planul despre cum va arăta viaţa mea în Bucureşti, nu neapărat lângă el, ci alături de copii.

Nici nu ies din casă, am casa haotică. El vine dimineaţa, mă întreabă ce am nevoie şi îmi aduce mâncare pentru a le pregăti micul dejun. Este un om care îmi este alături, care îmi oferă susţinere şi sprijin, şi atunci, în momentul de faţă, este tot ceea ce am nevoie”, a mai spus Ema Oprișan.

 

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Foto: Instagram

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