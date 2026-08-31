Ultimele vești despre Andrei Bordeianu. Tânărul influencer urmează să fie audiat

Andrei Bordeianu urmează să fie audiat/ sursa foto: social media
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Andrei Bordeianu a suferit un accident rutier, în timp ce se afla pe motocicletă. El a ajuns în stare gravă la spital, la Terapie Intensivă. Acesta este în continuare internat, însă urmează să fie audiat de polițiști.

Andrei Bordeianu este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. Tânărul este apreciat pentru informațiile pe care le oferă fanilor despre alimentație și sport. În urmă cu câteva zile, acesta a fost implicat într-un grav accident.

El se afla pe motocicletă, iar un alt autoturism a făcut o manevră de întoarcere pe linie continuă, fără să se asigure. Influencerul a ajuns în stare gravă la spital, la Terapie Intensivă. Acum, el este în continuare internat la secția de ortopedie și urmează să ofere primele declarații anchetatorilor.

Tânărul influencer urmează să fie audiat

Andrei Bordeianu are 29 de ani, a participat la Love Island România și este campion național și internațional la culturism. Bărbatul a devenit cunoscut și apreciat mai ales datorită videoclipurilor pe care le postează pe rețelele de socializare. Acesta abordează subiecte legate de sport și alimentație sănătoasă. În plus, în urmă cu câțiva ani, unul dintre clipurile sale s-a viralizat atât de mult, încât în prezent a ajuns la 275 de milioane de vizualizări.

Acum aproximativ o săptămână a fost implicat într-un grav accident în Sectorul 1 din București. În acest moment nu se mai află la secția de Terapie Intensivă, ci la ortopedie, acolo unde urmează să i se facă în continuare investigații. Mai mult decât atât, o anchetă este în plină desfășurare, iar autoritățile așteaptă ca influencerul să fie stabil pentru a fi audiat și a oferi primele declarații legate de accidentul suferit.

În ce stare se află Andrei Bordeianu

În urma accidentului, bărbatul ar avea ambele mâini fracturate, o fractură de bazin și mai multe coaste rupte. De curând, Alexandra, cea care i-a fost alături ani de zile, a transmis un mesaj în mediul online despre starea sa. Potrivit acesteia, Andrei Bordeianu este conștient și stabil, însă Alexandra i-a rugat pe fani să se roage pentru el.

„Starea lui este stabilă, el este conștient. Urmează un drum lung și greu pentru el, un gând bun, o rugăciune din partea fiecăruia, o lumânare aprinsă pentru sănătate, o mențiune în acatistele voastre la biserică sunt singurele lucruri care l-ar ajuta cu adevărat acum. Mulțumim”, a scris Alexandra pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Cu ce se ocupă Andrei Bordeianu, de fapt. Pasiunea care l-a făcut celebru în mediul online

Poliția Română, primele informații oficiale despre accidentul grav în care a fost implicat influencerul Andrei Bordeianu

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