Mircea Badea l-a luat în vizor pe Jaguarul de la Insula iubirii: “E praf”

George Ivănescu, cunoscut de public drept Jaguarul, a ajuns în atenția lui Mircea Badea. Prezentatorul TV a redistribuit un videoclip cu fosta ispită masculină de la Insula Iubirii și i-a adresat un mesaj neașteptat, ba chiar unul ironic.

Jaguarul a devenit cunoscut în urma participării sale la Insula Iubirii. Acesta a fost ispită masculină în sezonul 9, iar, de vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, George Ivănescu revine pe micile ecrane. Bărbatul a mers din nou în Thailanda, pentru a testa fetele din cuplurile curajoase din noul sezon.

Recent, el a mers la stilist, pentru o schimbare de look. Videoclipul a ajuns viral, dar și în atenția lui Mircea Badea. Prezentatorul TV a redistribuit pe pagina sa de socializare clipul și i-a adresat un mesaj surprinzător.

Mircea Badea, mesaj neașteptat pentru Jaguarul

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, se poate observa cum George Ivănescu, cunoscut drept Jaguarul, se afla la salonul unui stilist. Acesta și-a făcut o schimbare de look și prezenta fanilor noua tunsoare.

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a explicat că transformarea este perfectă, însă îi lipseau două elemente pentru un style complet: ochelarii și jaguarizarea. În final, acesta a obținut efectul de „Jaguar Suprem”.

Videoclipul a adunat rapid vizualizări, aprecieri, dar și reacții din partea fanilor. Cu toate acestea, el nu a primit doar cuvinte de laudă. Printre cei care au avut un cuvânt de spus se numără și Mircea Badea.

Prezentatorul TV a redistribuit pe pagina sa de Instagram clipul cu Jaguarul și i s-a adresat direct. El a adus în atenția urmăritorilor problemele reale cu care se confruntă România, și anume sistemul medical din țară. Vedeta consideră că sistemul nu funcționează corespunzător.

„Da, sistemul medical românesc e praf. Fratelo”, a scris Mircea Badea.

Jaguarul revine în sezonul X Insula Iubirii

George Ivănescu, zis și Jaguarul, a făcut senzație în sezonul anterior Insula Iubirii. Replicile sale au devenit virale, astfel că a adunat în mediul online o comunitate impresionantă. Stilul său a inspirat mulți fani, iar acum revine pe micile ecrane, în noul sezon al reality-show-ului. Rămâne de văzut dacă concurentele din cuplurile participante vor rezista tentației Jaguarului.

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