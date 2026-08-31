Ce spune Răzvan Manea după ce internauții l-au comparat cu Prințul Marco. „Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”

Răzvan Manea, unul dintre foștii concurenți ai sezonului 4 de la „Insula Iubirii”, a revenit în atenția fanilor emisiunii după ce a fost comparat în mediul online cu Prințul Marco, concurent în sezonul 10. Bărbatul a văzut comentariile apărute pe rețelele sociale și a avut o reacție pe măsură, făcând haz de situație și vorbind despre asemănările și diferențele dintre el și noul concurent.

Răzvan Manea a participat la „Insula Iubirii” în urmă cu aproximativ opt ani, alături de Cati Dimache, iubita sa de la acel moment. Cei doi au mers în Thailanda pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă sentimentele lor vor rezista în fața ispitelor.

La începutul experienței, Cati părea hotărâtă să nu se lase atrasă de ispitele masculine. Bruneta încerca să își păstreze atenția asupra partenerului și dormea cu fotografia lui Răzvan sub pernă. În schimb, lucrurile au evoluat diferit pentru fostul concurent, care a intrat rapid în jocul ispitelor feminine.

În timpul emisiunii, Răzvan a început să fie atras de două dintre ispite, Eugenia și Maria. În același timp, Cati s-a apropiat de George, iar relația celor doi a început să se destrame. În cele din urmă, cuplul a ajuns la despărțire. Totuși, povestea lor a rămas una dintre cele mai comentate din sezonul respectiv.

Acum, la ani distanță, numele lui Răzvan a reapărut în discuțiile fanilor „Insula Iubirii”. Motivul este Prințul Marco, unul dintre concurenții sezonului 10. Internauții au observat anumite asemănări între cei doi, în special în ceea ce privește aspectul fizic. Prin urmare, comparațiile au ajuns rapid la urechile fostului concurent.

„Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”

Răzvan a reacționat cu umor și a început mesajul transmis în mediul online într-o manieră familiară.

„Vă salută Răzvănelul vostru. Am văzut și eu că am fost comparat cu Prințul Marco, băiatul care urmează să participe la «Insula Iubirii»”.

Fostul concurent a recunoscut că există totuși o asemănare între el și Marco, însă doar într-o anumită privință.

„Ce să zic? Cum zice și el, că nu semănăm, într-adevăr îi dau dreptate că nu semănăm în niciun fel și chip, poate un pic. Acum 10 ani, când am fost și eu la «Insula Iubirii», aveam același model de barbă cum îl are și el, dar în rest…”, a spus Răzvan.

Fostul concurent a continuat într-o notă ironică și a făcut referire la vârsta pe care o are acum, comparându-se cu noul concurent al emisiunii.

„Acum câteva zile eu am împlinit 35 de ani, am înțeles că el are 33 de ani. Eu, la vârsta de 35 de ani, nu am început de chelie, sunt talent din cap până în picioare”, a glumit acesta.

Bărbatul a recunoscut și că, între timp, s-a schimbat față de perioada în care participa la reality-show.

„M-am mai împlinit un pic de acum opt ani, de când am fost la emisiune. M-am lăsat de citit cărți și am început să fac grătare”, a mai spus Răzvan Manea.

La finalul mesajului, fostul concurent i-a transmis și un mesaj direct Prințului Marco, căruia i-a urat să fi avut parte de o experiență bună în noul sezon.

„Ce să zic, prințule, te salut, cu respect, sper că ai ieșit bine din acest sezon. O să urmăresc cu mare drag și fruntea sus”, a mai adăugat fostul concurent în mediul online.

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