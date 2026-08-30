Ada Dumitru, vacanță inedită alături de bunica ei. „Mamaie” a devenit vedeta rulotei

Ada Dumitru cu bunica în vacață cu rulota
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Ada Dumitru a plecat cu bunica ei în vacanță, cu rulota! „Mamaie” a ajuns vedeta escapadei, după ce actrița a filmat-o și a postat imaginile în mediul online. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar bunica vedetei a devenit rapid preferata internauților.

Actrița a ales o escapadă diferită de clasicele concedii și s-a urcat în rulotă împreună cu bunica ei. Cele două au pornit la drum, iar Ada le-a oferit urmăritorilor o privire în interiorul „casei pe roți”. Dacă pentru unii o astfel de vacanță înseamnă doar drumuri și peisaje, pentru „Mamaie” experiența s-a transformat într-un adevărat moment de divertisment.

Ada Dumitru, vacanță inedită alături de bunica ei

Bunica actriței a preluat rapid rolul de ghid și a început să prezinte rulota, de la bucătărie și electrocasnice până la dotările care fac călătoria mai confortabilă. Cu un chef molipsitor, „Mamaie” a prezentat fiecare colțișor și a vorbit despre dotările rulotei ca un adevărat specialist. Frigiderul, congelatorul, aerul condiționat și panourile solare au ajuns pe lista atracțiilor.

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Ada Dumitru și bunica în vacanță cu rulota

Ada Dumitru și bunica în vacanță cu rulota

„Mamaie” a făcut ravagii în mediul online

Nici pisica Mărioara nu a fost uitată. Felina face parte din „echipaj” și a primit, la rândul ei, un loc în aventura celor două. Iar momentul care a ridicat și mai mult nivelul de distracție a venit când „Mamaie” a dezvăluit că nu s-a mulțumit să stea pe scaunul din dreapta.

„Hai să vă fac tur de rulotă! Welcome to my crib. Spune-mi ce am zis. O bucătărie complet echipată, frigider și congelator. E ultramodernă. Are aer condiționat. Aici sunt niște desene foarte frumoase. E o rulotă foarte dichisită. Mărioara (n.r. pisica) face parte din echipaj. Avem și panouri solare. Surpriza cea mare este că eu am condus și acum plecăm la drum”, a spus bunica Adei Dumitru.

Imaginile publicate de Ada Dumitru au primit numeroase like-uri. Nu doar rulota a fost în centrul atenției, ci mai ales energia bunicii, care a transformat simplul tur al vehiculului într-un moment plin de umor.

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