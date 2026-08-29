Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”

Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”
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Gabriela Cristea a decis să pună stop comentariilor răutăcioase! După ce a fost atacată în mediul online pentru felul în care arată și pentru imaginile în care apare în costum de baie, vedeta le-a transmis criticilor un mesaj care nu lasă loc de interpretări.Prezentatoarea a spus că nu mai are de gând să-și trăiască viața după notele date de oameni ascunși în spatele unui ecran!

Vedeta a trecut printr-o transformare fizică importantă și spune că, pentru prima dată după mult timp, se simte bine în propria piele. Numai că schimbarea a venit și cu „observatori” de serviciu. Pe rețelele sociale au apărut atât reacții admirative, cât și comentarii acide. Gabriela Cristea a spus că nu este dispusă să renunțe la lucrurile care îi fac plăcere doar pentru a le face pe plac celor care o critică.

Gabriela Cristea s-a săturat de cei care o critică!

Soția lui Tavi Clonda a spus că părerile altora nu trebuie să devină povara ei

„Mi-a luat ceva timp să înțeleg că nu toate părerile despre mine trebuie să devină și problemele mele.”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Vedeta a explicat că adevărata schimbare nu a fost doar cea fizică. Prezentatoarea a spus că a învățat să nu mai acorde aceeași importanță reacțiilor venite din exterior. În loc să se întrebe permanent cum este percepută, a ales să se concentreze pe propriul confort și pe felul în care se simte ea. Aceasta a mai afirmat că nu este obligată să se îmbrace, să arate sau să trăiască în funcție de standardele impuse de internet.

Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”

Gabriela Cristea le răspunde celor care o judecă: „Nu toate părerile despre mine trebuie să devină problemele mele”

„Viața nu este un concurs de popularitate și nici noi nu suntem exponate într-o vitrină”, a mai transmis aceasta.

Gabriela Cristea a povestit și despre transformarea prin care a trecut. La 51 de ani, vedeta a spus că organismul său s-a schimbat după două sarcini și după o perioadă în care a avut probleme cu greutatea. Ea a dezvăluit că a ajuns aproape de 100 de kilograme și că a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I. Ulterior, cu ajutorul unui tratament injectabil recomandat de medic, a reușit să slăbească semnificativ.

„Nu am nimic împotriva operațiilor estetice”

Schimbarea a venit însă și cu efecte firești asupra pielii și siluetei, lucru pe care vedeta nu încearcă să-l ascundă. Soția lui Tavi Clonda a pus chiar și o întrebare celor care consideră că, după o asemenea transformare, următorul pas trebuie să fie neapărat sala sau chirurgia estetică.

„Trebuie să mai tai câte ceva de peste tot până când corpul meu ajunge să semene cu unul de 25 de ani?”, a întrebat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a mai spus că nu condamnă femeile care aleg intervențiile estetice. Dimpotrivă, ea consideră că fiecare persoană trebuie să poată decide ce face cu propriul corp. În cazul ei, însă, lucrurile sunt foarte clare: dacă va ajunge vreodată la medicul estetician, decizia îi va aparține exclusiv.

„Nu am nimic împotriva operațiilor estetice. Dacă o voi face va fi pentru că am decis că eu vreau, nu pentru că niște oameni de pe Internet mi-au făcut inventarul corpului”, a mai spus ea.

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