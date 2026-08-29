Marian Grozavu vinde inelul pe care i l-a oferit Biancăi Dan. „Sper ca la voi să fie cu noroc”

Marian Grozavu vinde inelul pe care i l-a oferit Biancăi Dan. „Sper ca la voi să fie cu noroc”
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Marian Grozavu a revenit în atenția publicului cu o reacție neașteptată, după ce Bianca Dan a făcut o serie de declarații controversate despre relația lor. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, iar după finalul filmărilor au continuat relația și în România.

Marian i-a oferit Biancăi un inel de logodnă, semn că era pregătit să treacă peste tot ce s-a întâmplat în Thailanda și să înceapă o nouă etapă. Totuși, la câteva luni distanță, bruneta a anunțat despărțirea definitivă, motivând că nu lipsa iubirii a dus la separare, ci diferențele de viziune asupra vieții.

Marian Grozavu vinde inelul pe care i l-a oferit Biancăi Dan

Când părea că lucrurile s-au liniștit, un comentariu al lui Marian Grozavu la un videoclip al Biancăi a reaprins conflictul. Afaceristul a explicat pentru CANCAN.RO că nu mai vorbește cu fosta parteneră de două săptămâni și că nu o caută, dar a fost deranjat de ipocrizia ei.

„Am văzut videoul și am comentat: ‘Drama Queen’. M-a deranjat ipocrizia ei. Hai să ne pupăm, hai să ne luăm în brațe, când eu știu foarte bine că nu se halesc una pe cealaltă. Totul este fake, din punctul meu de vedere”, a spus Marian Grozavu.

Afaceristul susține că nu înțelege de ce Bianca continuă să vorbească despre el, deși afirmă că nu își dorește să fie asociată cu numele lui.

„Nu știu ce joc face ea. Cred că faptul că eu am renunțat să mai vorbesc cu ea, chiar dacă tot îmi zicea să rămânem prieteni, a determinat-o să vorbească. După ce te desparți, nu ai cum să rămâi prieten”, a declarat Marian.

„Sper ca la voi să fie cu noroc”

În plus, Grozavu a spus că i-a oferit Biancăi tot ce și-a dorit, inclusiv o cerere în căsătorie și sprijin financiar pentru o intervenție estetică.

„Eu am decis să îi mai dau o șansă, am ajutat-o să-și pună silicoane, eu am vorbit cu medicul. Ea s-a despărțit de mine la trei săptămâni după, imediat cum s-a vindecat după operație”, a mărturisit el.

Marian consideră că a fost folosit și că fosta iubită încearcă acum să-l atace fără motiv.

„Ea nu are cu ce să mă atace pentru că eu i-am oferit absolut tot”, a spus afaceristul, adăugând că nu a avut nicio relație nouă, ci doar a ieșit la o cafea cu prieteni.

După toate aceste declarații, Marian Grozavu a postat pe Instagram un mesaj care a atras atenția fanilor:

„Vând/Donez inel de logodnă diamant 1.5ct, VVS1, D color, sper ca la voi să fie cu noroc”.

Foto: Instagram

Gestul a fost interpretat ca o formă de încheiere simbolică a poveștii cu Bianca Dan și un semn că afaceristul vrea să lase definitiv trecutul în urmă.

 

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