Arpad Szucs a murit în urma unui incendiu! Drama care a îndoliat fotbalul românesc

Arpad Szucs a murit în urma unui incendiu! Drama care a îndoliat fotbalul românesc
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Arpad Szucs, fostul mijlocaș lateral al lui FC Bihor, a murit pe 28 august, la 83 de ani, după ce un incendiu i‑a cuprins apartamentul din Oradea. Flăcările au izbucnit vineri seara, în jurul orei 20:00, într-un imobil de pe Calea Mareșal Alexandru Averescu.

Tragedia s‑a produs în aceeași zi în care fotbalul românesc l‑a pierdut și pe legendarul Nae Ungureanu, dispărut la 69 de ani.

Arpad Szucs a murit în urma unui incendiu

FC Bihor a confirmat decesul fostului jucător.

„RIP Arpad Szucs. Ce dramă, ce destin, ce nenorocire. Fostul mare fotbalist al lui FC Bihor, Arpad Szucs, a murit. Un incendiu a izbucnit în această seară de vineri, 28 august, într-un imobil situat pe Calea Mareșal Alexandru Averescu din Oradea, în jurul orelor 20:00”, a transmis clubul.

ISU Crișana a mobilizat două autospeciale de stingere, un echipaj de descarcerare și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă.

„Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă”, se arăta în informarea oficială.

Drama care a îndoliat fotbalul românesc

Salvatorii au găsit în apartament un bărbat inconștient.

„Acesta a fost extras de urgență de către pompieri și predat echipajului de Terapie Intensivă Mobilă, pentru acordarea îngrijirilor medicale”, a transmis instituția.

Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar bărbatul a fost declarat decedat.

„Ei bine, numele celui plecat spre ceruri este Arpad Szucs”, a precizat FC Bihor.

Pentru generațiile mai vechi, Arpad Szucs rămâne un reper al fotbalului bihorean. Născut la Oradea pe 16 martie 1943, „Arpi” Szucs s-a format la Stăruința și CAO, debutând în Divizia B la 18 ani, sub comanda lui Ferenc Ronay. Cariera sa a cuprins aproximativ 550 de meciuri în toate competițiile, peste 60 de goluri marcate și 190 de partide în prima ligă, unde a înscris de 35 de ori.

În 1973 a ajuns la Jiul Petroșani, contribuind la cea mai mare performanță din istoria clubului: câștigarea Cupei României în finala cu Poli Timișoara, scor 4-2, meci în care Szucs a fost printre marcatori. A revenit la Oradea în 1974 și s-a retras în 1980, activând ulterior și ca antrenor, inclusiv principal la FC Bihor în 1996.

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