Schimbare majoră la cumpărarea unei mașini în România. Noul contract a fost publicat în Monitorul Oficial

Românii care își cumpără o mașină trebuie să fie mai atenți ca niciodată la actele pe care le semnează! Formularul folosit de ani buni la vânzarea autoturismelor a fost schimbat, iar noua variantă este deja oficială. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și vine cu modificări pe care cumpărătorii nu ar trebui să le treacă cu vederea.

Mașinile second-hand rămân printre cele mai căutate de români, în special datorită prețurilor mai accesibile. Însă, de acum, tranzacțiile vin cu un formular actualizat. Noul model a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026, emis de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. Documentul a apărut în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026 și înlocuiește formularul utilizat încă din 2016.

Românii care își cumpără o mașină trebuie să fie atenți

Noul document se numește „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport – Model 2026 ITL 054” și a fost adaptat la modificările legislative din ultimii ani. Una dintre noutățile importante se referă la situația fiscală a cumpărătorului. Formularul conține acum o rubrică dedicată acestui aspect.

Schimbarea vine după modificarea Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 7/2026. Din februarie 2026, atunci când se vinde un mijloc de transport, cumpărătorul trebuie să demonstreze că nu are obligații fiscale locale neachitate.

Pentru acest lucru poate fi necesar un certificat de atestare fiscală. În anumite situații, verificarea poate fi făcută și electronic.

O altă modificare importantă îi privește pe cei care cumpără autoturisme și amână schimbarea proprietarului în acte.

Noul formular precizează că dobânditorul trebuie să solicite transcrierea dreptului de proprietate în termen de 90 de zile.

Dacă acest lucru nu se întâmplă în intervalul prevăzut, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept. Este, așadar, un termen pe care cumpărătorii nu ar trebui să-l ignore după ce pleacă de la vânzător cu mașina.

Și mașinile electrice sunt luate în calcul

Contractul actualizat ține cont și de schimbările din piața auto. Formularul include informații adaptate pentru vehiculele electrice, dar și elemente referitoare la noile acte de identitate. Practic, autoritățile au actualizat documentul astfel încât acesta să corespundă regulilor și tipurilor de vehicule și acte utilizate în prezent.

Modelul anterior era folosit încă din 2016, însă după aproape zece ani a venit momentul schimbării. Noua variantă este deja publicată oficial, astfel că românii care vând sau cumpără un autoturism trebuie să țină cont de formularul actualizat și de noile informații pe care acesta le conține.

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