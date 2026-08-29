Care este singurul ceai care ne crește IQ-ul. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea susține că această băutură face minune pentru creier

Care este singurul ceai care ne crește IQ-ul. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea susține că această băutură face minune pentru creier
Medicul Vlad Ciurea
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Creierul are nevoie de o alimentație echilibrată, suficientă hidratare și un stil de viață sănătos pentru a-și păstra funcțiile la un nivel bun. Printre alimentele și băuturile care pot avea un rol important în susținerea activității cerebrale se numără și ceaiul verde, considerat de specialiști o sursă valoroasă de compuși benefici pentru organism.

Profesorul Alexandru Vlad Ciurea, prezent în cadrul podcastului „ALTCEVA, cu Adrian Artene”, a vorbit în repetate rânduri despre importanța obiceiurilor zilnice pentru sănătatea creierului. Printre recomandările sale se află și consumul de ceai verde, băutură asociată cu susținerea funcțiilor cognitive și cu protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Deși unele titluri prezintă ceaiul verde drept „ceaiul care crește IQ-ul”, este important de precizat că o băutură nu poate crește în mod direct coeficientul de inteligență al unei persoane. Beneficiile sale trebuie privite mai degrabă prin prisma susținerii unor procese precum atenția, memoria și capacitatea de concentrare.

De ce este considerat ceaiul verde benefic pentru creier

Ceaiul verde este obținut din frunzele plantei Camellia sinensis și se remarcă prin concentrația de antioxidanți. Printre cei mai cunoscuți compuși se află catechinele, inclusiv EGCG, substanță cercetată pentru proprietățile sale antioxidante.

Stresul oxidativ poate afecta celulele organismului, inclusiv pe cele nervoase. Prin aportul de antioxidanți, ceaiul verde poate contribui la protejarea organismului împotriva efectelor produse de radicalii liberi.

În plus, această băutură conține cofeină, însă într-o cantitate care, în general, este mai redusă decât cea întâlnită într-o ceașcă de cafea. Cofeina poate contribui la creșterea stării de alertă și la îmbunătățirea atenției pe termen scurt.

Medicul Vlad Ciurea

„Ceaiul verde este minunat pentru creier. Se simte foarte bine. Pe lângă asta, ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge în limite normale, prevenind fluctuațiile de energie și susținând funcționarea optimă a creierului pe parcursul zilei.”, a spus profesorul Ciurea în cadrul podcastului moderat de Adrian Artene.

Un alt compus important este L-teanina, un aminoacid prezent în mod natural în frunzele de ceai. Asocierea dintre L-teanină și cofeină este analizată pentru efectele sale asupra atenției și concentrării, ceea ce explică de ce unele persoane preferă ceaiul verde atunci când au nevoie de energie mentală fără senzația foarte intensă pe care o poate oferi cafeaua.

VEZI ȘI: Singurul desert recomandat de medicul neurochirurg Vlad Ciurea. Consumat zilnic, face minuni pentru creier

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