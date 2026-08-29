Mincu, despre divorțul de Maria Popovici: „Mi-a dat block”

Primele declarații ale lui Mincu după divorțul de Maria Popovici. După 14 ani de relație, cei doi au ajuns la divorț, însă despărțirea nu a venit brusc. Mincu spune că, timp de doi ani, au încercat să repare relația, însă, în cele din urmă, el a fost cel care a spus „gata” și a decis să plece. Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, stand-up-erul face dezvăluiri despre cum au stat lucrurile din punctul lui de vedere și vorbește despre „interdicțiile” pe care le are și acum, după despărțirea de Maria.

Imediat după divorț, Mincu a fost mai retras și mai rezervat în declarațiile despre ceea ce s-a întâmplat în fostul mariaj. A preferat, cumva, să vadă partea bună a lucrurilor și să meargă pe ideea că „ce a fost, a fost”, iar atunci când iubirea dispare, nu mai are rost să continui o relație. Printre motivele care au dus la despărțire s-a numărat și lipsa de spațiu personal. Prin prisma jobului, cei doi erau împreună aproape tot timpul, atât la muncă, cât și acasă, iar această apropiere permanentă poate duce, în timp, la o senzație de sufocare.

„Aveam nevoie și de puțină libertate. Din păcate, la un moment dat poate dispărea iubirea”

O altă parte importantă a fost și dorința Mariei de a avea un copil. La acel moment, Mincu nu era pregătit pentru acest pas și considera că nu venise încă timpul potrivit. A înțeles dorința partenerei, însă pentru el lucrurile nu puteau fi grăbite. Din păcate, după divorț, și prietenii s-au cernut, iar Mincu s-a ales cu câteva „interdicții” care există și acum. Interviul în totalitate îl puteți urmări duminică, pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

CANCAN: Relația ai spus că nu s-a încheiat brusc după 14 ani?

Mincu: Nu, nu. Cel puțin din respect și, dacă ești un om OK, nu o închei brusc. Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat.

CANCAN: Când ai decis asta?

Mincu: După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea.

CANCAN:De cuplu?

Mincu: Nu, nu. Separat. Și i-am spus niște chestii: „Nu sunt OK în relație, hai să încercăm să schimbăm.” Discuțiile astea au fost pe parcursul a doi ani de zile. Nu au fost de genul „Eu plec, mi s-a luat, la revedere”. Eu am spus ce aveam de spus, ea nu mi-a spus neapărat ce avea de zis, ce trebuia să schimb eu.

CANCAN: Tu ce voiai să schimbi?

Mincu: Comunicarea și felul în care eram foarte legați unul de altul. Era greu și același job, eram împreună mereu. Aveam nevoie și de puțină libertate. Din păcate, la un moment dat poate dispărea iubirea. Și când a dispărut, cred că este mai bine să pleci.

„Comunicarea și felul în care eram foarte legați unul de altul”

CANCAN: Și ea ce ți-a reproșat?

Mincu: Atunci nu mi-a zis nimic. Adică: „Uite, tu mă rogi să schimb asta, atunci schimbă și tu asta.” Am încercat doi ani. La momentul respectiv, ea voia și copil și i-am spus: „Băi, nu simt asta. Îmi plac copiii, dar nu știu asta cum. Și chiar i-am zis că, dacă ai vrea acum, că este vârsta și etc., și m-ai obliga mâine, nu îmi doresc. Nu te-aș judeca dacă ai pleca. Nu simt asta, nu-i momentul.” Ce m-a deranjat este că mi-a părut rău că nu am putut să rămânem colegi. Asta este tot ce mi-a părut rău. Vorbisem și speram să putem fi OK, să ne vedem dacă avem un show în același club de comedie. Dacă ai fost cu un om 14 ani și, când ai încercat să discuți să salvezi relația, nu ai spus niște chestii, nu i le-ai reproșat, nu văd cum ți-ai dat seama după că ăla a fost și a dres, că a fost toxic, narcisist.

CANCAN: V-ați mai întâlnit după divorț?

Mincu: Nu. Ea mi-a spus și a și anunțat cluburile cu care colaboram că nu vrea să mai fie în show-uri cu mine. Adică, dacă vin eu, nu vine ea.

CANCAN: Crezi că îi era greu?

Mincu: Da, cred.

CANCAN: Te-ai simțit prost?

Mincu: Da. M-am simțit. Ea mi-a spus: „Trei luni, șase luni, cât o să fie, nu vreau să ne mai vedem sau să avem show-uri împreună.” Și am zis: „OK, te înțeleg și respect asta.” După un an, deja nu aș vrea să devină o problemă de genul „Hai să alegem cine merge la nunta unui prieten sau la un botez”. A fost și un caz din ăsta în care m-a sunat un prieten și făcea botezul și a zis: „Băi, Mincule, cum să îți zic?” Și eu i-am zis: „Știu. Știu ce vrei. Stai liniștit. Tu ești prietenul meu și, dacă nu vin la botezul tău, nu este dorința ta. Și, ca să nu creez o tensiune la un eveniment important, e OK, ne vedem după.”

„La momentul respectiv, ea voia și copil”

CANCAN: Nu îți este greu să ai niște interdicții?

Mincu: Ba da.

CANCAN: Tu ai aceste interdicții și acum?

Mincu: Da. Ele sunt și acum. A fost și o chestie și Maria mi-a zis: „Dar de unde știi tu asta? Ce postez eu, că te-am blocat?”

CANCAN: Tu ești blocat acum?

Mincu: Da. Și eu, și prietenii mei, și colaboratorii mei sunt blocați. Mai mulți oameni sunt blocați. Și i-am zis: „Stai liniștită, că nu am conturi false sau ceva, dar mi-au trimis și mie oamenii, au ajuns și la mine filmările cu ce postezi tu.” Și i-am zis să nu mai posteze nimic despre mine. Și mi-a zis: „Dar mă ameninți acum?” „No way. Nu te ameninț, te-am rugat doar.”

CANCAN: Ți-a creat probleme cu acea postare?

Mincu: Nu, nu. Dar a fost așa, un atac. A fost o chestie pe care eu nu am făcut-o și am zis: „Hai să trecem peste lucrurile astea.” Au fost și prieteni care m-au sunat în legătură cu o declarație și mi-au zis: „Băi, Mincule, eu nu am zis asta.” A fost acel reel celebru în care ea a fost la un eveniment și i-a zis un prieten: „Băi, dar Mincu ăsta îți fură tot soarele.” Și știam că acel prieten era prietenul meu din copilărie și mi-am pus și eu semne de întrebare și am zis: „OK, dacă el a zis asta, poate așa gândește el. Eu am fost ăla de vină.” Și m-a sunat prietenul respectiv și mi-a zis: „Băi, man, am văzut podcastul, mi l-a arătat iubita mea. Nu așa am zis-o, nu la asta mă refeream.” Era o glumă referitoare la ea, că era foarte bronzată. Nu era nimic cu săgeți. Îți dai seama că, atunci când am văzut bucata aia, m-a durut, dar am zis: „Nu stau să sun să văd.” Și el m-a sunat și am zis: „OK, vezi cum se pot interpreta anumite declarații.”

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