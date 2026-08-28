Dan Capatos Show revine pe 31 august, de la ora 18.00! După o vară în care celebritățile mondene au bifat vacanțe spectaculoase, apariții controversate, despărțiri, împăcări, și scandaluri cât pentru un sezon întreg, Dan Capatos este pregătit să dezbată fiecare subiect în parte. De luni, sunteți așteptați să urmăriți o nouă ediție a emisiunii care promite să pună pe foc cele mai fierbinți subiecte la zi. Invitat special: Serghei Mizil, care, agitat de isterii estivale, e aproape să erupă. Cel mai savuros comentator al lumii mondene și nu numai, cu replici fără perdea, opinii tranșante și o doză serioasă de ironie fină, este gata de atac.

Capatos revine de luni, 31 august, de la ora 18:00

După o vară fierbinte, cu litoralul transformat într-o adevărată „scenă” pentru vedete, întoarcerea lui Dan Capatos vine exact la timp. Luni, de la ora 18:00, se dă startul unei noi ediții, iar pânâ la ora 21:00 este suficient timp pentru ca cele mai controversate povești ale verii să fie întoarse pe toate părțile.

De la escapadele de pe litoral și imaginile surprinse de paparazzi până la declarații care au aprins internetul, relații care au trecut prin toate etapele posibile și conflicte care au ținut prima pagină, nimic nu pare să scape de analiza lui Capatos și a invitatului său, Serghei Mizil.

Dacă există cineva care nu are nevoie de prea multe introduceri atunci când vine vorba despre opinii spuse direct, acela este Sergei Mizil. Prezența lui în platou promite să ridice temperatura unei emisiuni care oricum pornește cu un „meniu” generos.

Capatos și Serghei Mizil vor comenta cele mai tari subiecte ale verii, iar telespectatorii pot aștepta reacții pe măsură. Fără prea multe ocolișuri și cu umorul caracteristic, cei doi sunt gata să disece poveștile care au făcut furori în lumea mondenă.

Emisiunea va fi difuzată de luni pânâ joi, în intervalul 18:00–21:00, iar revenirea lui Capatos promite să dea startul unui nou sezon incendiar. După o vară în care scandalurile s-au ținut lanț, vine momentul bilanțului.

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