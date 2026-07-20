Serghei Mizil, chemat la Power Couple. Cine i-a interzis să participe la emisiunea de la Antena 1

Serghei Mizil ar fi putut apărea în noul sezon al emisiunii Power Couple, însă planurile i-au fost date peste cap chiar de medic. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, acesta a dezvăluit că a fost contactat pentru show, însă problemele de sănătate și recomandarea doctoriței l-au făcut să spună „pas”.

Totul a pornit după ce Serghei Mizil a mărturisit că producătorii Power Couple l-au chemat în emisiune, dar că medicul i-a zis că nu are ce să caute acolo. Acesta a spus că nici soția lui, Cora, n-a vrut, așa că a renunțat la idee.

Serghei Mizil: Au vrut să mă ia la Power Couple, dar doctorița nu prea e de acord. Dan Capatos: Cum să te duci la așa ceva? Nu reziști. Adică… nu că nu reziști. Nu mă bag, dar cu cine te duci? Cu Cora? Serghei Mizil: Cu Cora, dar nu vrea. Dan Capatos: Nu vrea? Serghei Mizil: Nu. Nu se urcă pe acolo.

Dan Capatos i-a spus că ar fi mai potrivit pentru emisiuni relaxate, nu pentru probe în care concurenții sunt puși la încercare la maximum.

Dan Capatos: Acolo te țin în cap, te arunci… Eu zic o părere. Nu-mi permit eu să-ți dau ție sfaturi, dar du-te la d-astea de caterincă, nu la alea în care te arunci în cap. Serghei Mizil: La d-astea mă mai duc.

Serghei Mizil a recunoscut că nu rezistă

Serghei Mizil a spus că îi plac provocările, dar că nu poate să meargă din cauza problemelor de sănătate. Afaceristul a recunoscut că organismul nu îl mai ajută să facă față unui ritm atât de intens și că încearcă să fie precaut.

În plus, el a explicat că probele din astfel de competiții presupun lipsă de confort, efort fizic și situații-limită, iar acestea pot deveni periculoase în cazul lui. Serghei Mizil a spus că o simplă creștere a tensiunii i-ar putea crea probleme serioase, motiv pentru care preferă să nu își asume un asemenea risc.

Serghei Mizil: Nu, mă, că nu rezist. Mi-ar plăcea, dar acum mi-am dat seama că nu rezist. Eu, dacă n-am mai făcut de opt ani, eram așa… Acum e și chestia cu autostopul, dacă poți să dormi pe jos, prin câmp, poți să dormi oriunde. Dacă mă apucă vreodată asta, nu mai pot. Și restul e chestie de cultură, de știință. Pe mine dacă mă apucă o nebunie de asta și-mi crește o dată tensiunea, nu mai sunt.

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Serghei Mizil, varianta cuminte. Cine ar fi crezut? Disciplinat și elegant la brațul soției