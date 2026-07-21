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Date în tribune pentru Rihanna și A$AP Rocky. Cei doi au fost surprinși împreună la finala Cupei Mondiale 2026

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 08:10
Date în tribune pentru Rihanna și A$AP Rocky. Cei doi au fost surprinși împreună la finala Cupei Mondiale 2026
Rihanna la date la finala Cupei Mondiale, sursa-colaj CANCAN.RO
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Rihanna și A$AP Rocky au profitat de finala Cupei Mondiale 2026 pentru o ieșire în doi. Cei doi artiști au fost surprinși în tribune într-o atmosferă relaxată, schimbând impresii pe parcursul meciului și ignorând camerele de filmat, deși imaginile cu ei au ajuns imediat pe ecranele stadionului și pe rețelele sociale.

Rihanna și A$AP Rocky, la finala Cupei Mondiale 2026

Duminică, 19 iulie, Rihanna și A$AP Rocky au fost prezenți la finala Cupei Mondiale 2026, disputată pe stadionul New York New Jersey Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Cuplul, care are împreună trei copii, RZA, Riot și Rocki, a urmărit din tribune victoria Spaniei cu 1-0 în fața Argentinei, fiind așezat alături de starul NBA Jalen Brunson și soția acestuia, Ali Brunson.

Ținute lejere pentru un eveniment urmărit de milioane de oameni

Rihanna a ales un look casual, format dintr-un tricou de fotbal maro semnat Vetements, pantaloni scurți cargo și cizme bej cu toc înalt. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare, o geantă purtată pe umăr și o coadă de cal. A$AP Rocky a optat și el pentru o apariție relaxată, purtând un tricou alb supradimensionat, blugi și o șapcă neagră.

În timpul meciului, camerele de filmat i-au surprins pe Rihanna și A$AP Rocky, iar imaginile cu ei au fost afișate pe ecranele gigant ale stadionului. Cei doi păreau complet absorbiți de desfășurarea partidei, discutând între ei și urmărind fiecare fază a jocului, fără să observe că sunt filmați.

După fluierul final, au fost fotografiați părăsind arena împreună.

Un spectacol grandios la pauza meciului

Finala Cupei Mondiale a fost completată de un show de pauză în stil Super Bowl, coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Pe scenă au urcat Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS și Justin Bieber, înainte ca Spania să cucerească al doilea titlu mondial din istorie.

La ceremonia de premiere au participat președintele FIFA, Gianni Infantino, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, care au înmânat medaliile și trofeul. Prezența artistei la finala Cupei Mondiale vine la doar câteva zile după ce și-a surprins fanii urcând pe scenă la concertul aniversar organizat de Jay-Z la New York.

Rihanna a interpretat alături de rapper piesa „Run This Town”, iar apoi a cântat solo hitul „Bitch Better Have My Money”. Luna trecută, artista și-a susținut și partenerul la unul dintre concertele turneului „Don’t Be Dumb”, organizat la Los Angeles, unde a fost văzută în public ținându-l în brațe pe fiul lor de doi ani, Riot Rose.

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