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Părăsit de Cristina, Andrei Rotaru a făcut un anunț surprinzător: ”O ultimă dorință”

De: Irina Vlad 21/07/2026 | 08:02
Părăsit de Cristina, Andrei Rotaru a făcut un anunț surprinzător: ”O ultimă dorință”
Andrei Rotaru și Cristina Petre la Insula Iubirii
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Andrei Rotaru revine în atenția publicului cu un nou anunț neașteptat. De data aceasta, este vorba despre o confesiune în fața comunității sale din mediul online, la câteva luni distanță după despărțirea de Cristina Petre. Care este ultima dorință a fostului concurent de la Insula iubirii după ce a fost părăsit de fosta sa soție?

Cuplul Andrei Rotaru și Cristina Petre este istorie. După încheierea relației, foștii concurenți de la Insula iubirii au întrerupt orice contact, au lăsat timpul să treacă în speranța că rănile se vor mai atenua și s-au refugiat în propria călătorie spirituală.

Care este cea mai mare dorință a lui Andrei Rotaru

Andrei a fost ceva mai vocal, fiind aproape tot timpul activ în mediul online, unde și-a strigat oful de fiecare dată când a simți nevoia să se destăinuie. Deși despărțirea este definitivă, fostul concurent de la Insula iubirii a continuat să vorbească mult timp despre femeia care i-a fost alături timp de 12 ani.

Recent, cu gândul la familia pe care își dorește să o întemeieze alături de o altă femeie, acesta nu și-a pierdut speranța că într-o zi își va îndeplini cel mai mare vis: acela de a deveni tată. El a postat o fotografie alături de un copil, în dreptul căreia și-a trecut „ultima dorință”, adăugând pe fundal un citat care pare desprins din propria trăire.

Ultima mea dorință: „Să fii tată este cel mai mare dar, cea mai grozavă experiență de viață”, a fost mesajul lui Andrei Rotaru.

Andrei Rotaru/ sursă foto: social media

Utilizatorii au reacționat la postarea lui Andrei, majoritatea comentariilor fiind de încurajare:

„Doamne ajută! Cea mai frumoasă dorință”

„Cu femeia potrivită ți se va îndeplini și acest vis”

„Să te ajute Dumnezeu, Andreiule”

„O să vină și o să schimbe totul. Dumnezeu să te ajute să îți vezi visul îndeplinit cât mai repede. Nu uită că minunile există. Trebuie să crezi în ele”

„Doamne ajută! Cânt te aștepți mai puțin visele tale devin realitate”, au fost o parte din comentariile utilziatorilor.

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