Acasă » Exclusiv » Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-a mutat la Brașov și vorbește despre o nouă relație! Cristina e istorie: „Vă invit direct la nuntă!”

Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-a mutat la Brașov și vorbește despre o nouă relație! Cristina e istorie: „Vă invit direct la nuntă!”

De: Carmen Gone 17/06/2026 | 20:44
Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-a mutat la Brașov și vorbește despre o nouă relație! Cristina e istorie: „Vă invit direct la nuntă!”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După acuzațiile dure lansate la adresa Cristinei Petre, Andrei Rotaru face noi dezvăluiri despre viața sa! S-a mutat în Brașov, nu mai lucrează și lasă să se înțeleagă că nu este singur. Există cineva în viața lui? Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut noi dezvăluiri pentru CANCAN.RO 

După ce a făcut declarații incendiare despre despărțirea de Cristina Petre și a susținut că a fost „abandonat”, „aruncat” și blocat pe toate rețelele de socializare, Andrei Rotaru revine cu noi mărturisiri surprinzătoare. Fostul concurent a dezvăluit pentru CANCAN.RO ce se întâmplă cu adevărat în viața lui…pe plan sentimental.

Ce face Andrei Rotaru după despărțirea de Cristina

Andrei Rotaru, departe de amintirile care îl leagă de Cristina Petre

Chiar dacă rănile despărțirii sunt încă prezente, Andrei Rotaru încearcă să meargă mai departe și să își regăsească echilibrul după cea mai dificilă perioadă pe care o traversează. (VEZI CE A DECLARAT) După separarea care i-a schimbat complet viața, fostul concurent de la „Insula Iubirii” nu mai locuiește în locurile în care și-a construit planurile de viitor alături de fosta soție. Acesta ne-a dezvăluit că se află acum în Brașov, oraș în care încearcă să se adune și să își pună ordine în gânduri, departe de scandaluri, departe de presiunea care a venit odată cu expunerea publică și departe de amintirile care îl leagă de Cristina Petre.

CANCAN.RO: Tu acum unde locuiești? Ești în România?

Andrei Rotaru: Da, sunt în Brașov.

CANCAN.RO: Ai reușit să te angajezi? Cum îți câștigi existența?

Andrei Rotaru: Nu, nu-mi face plăcere să lucrez, deocamdată, pentru că nu am motivație.

CANCAN.RO: Am văzut că ești mereu pe TikTok. Mă gândesc că poate câștigi bani de acolo? Din live-uri…

Andrei Rotaru: Da, experiență și înjurături!

CANCAN.RO: Știi cum e acum, ai și critici și susținători.

Andrei Rotaru: Da, critici, înjurături și de toate, dar nu mă interesează! O fac din plăcere, o fac pentru mine, nu pentru cei din jur. Mă refer la cei cei din media online.

CANCAN.RO: Poate este o modalitate mai ușoară de a trece peste perioada aceasta.

Andrei Rotaru: Mie chiar îmi place. Mă amuză.

Se pare că Andrei Rotaru și-a refăcut viața cu altcineva

Andrei Rotaru: „Vă invit direct la nuntă!”

Dacă în privința curiozității noastre despre ocupație a fost extrem de direct și sincer, când discuția a ajuns la viața sentimentală actuală, Andrei Rotaru a devenit mult mai rezervat. Cu ceva timp în urmă, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut o postare prin care a sugerat că e dispus să cunoască femei și că există o șansă reală de a începe o relație de dragoste. ( VEZI MAI MULTE DETALII). Întrebat de dacă și-a găsit o nouă iubită, răspunsul său a ridicat imediat semne de întrebare.

CANCAN.RO: Tu ai postat la un moment dat pe social media că îți cauți o iubită? Nu ai reușit să îți găsești pe cineva?

Andrei Rotaru: Păi ce să fac.. nu aveți de unde să știți. Poate vă treziți cu mine că vă invit direct la nuntă! (replica a fost urmată de zâmbete și o voce feminine în fundal)

CANCAN.RO: Dar dacă zici asta, înseamnă, că viața merge înainte, nu?

Andrei Rotaru: Referitor la cineva, nu aș putea spune, dar nici nu vreau să spun, deocamdată.

VEZI ȘI: Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta

CITEȘTE ȘI: Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andrei Rotaru de la Insula Iubirii face acuzații dure la adresa Cristinei! Ce s-a întâmplat înainte să-și spună ADIO după 12 ani de relație: „M-a tratat ca pe un sclav!”
Exclusiv
Andrei Rotaru de la Insula Iubirii face acuzații dure la adresa Cristinei! Ce s-a întâmplat înainte să-și spună…
Drama neștiută a lui Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent care a murit la doar 44 de ani: „A făcut o depresie puternică din cauza asta”
Exclusiv
Drama neștiută a lui Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent care a murit la doar…
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum...
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani...
Parteneri
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Mihai Mărgineanu răspunde acuzațiilor lui Florin Chilian. Artistul explică de ce are dreptul să cânte melodiile contestate
Click.ro
Mihai Mărgineanu răspunde acuzațiilor lui Florin Chilian. Artistul explică de ce are dreptul să cânte...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în oferta săptămânii
go4it.ro
Reduceri la Lidl: produse Parkside pentru grădină și un gadget pentru grătar atrag atenția în...
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Anghel Damian, dezamăgit de unele reacții după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Judecata ...
Anghel Damian, dezamăgit de unele reacții după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Judecata ar trebui să apară la final”
Prințesa moștenitoare a Norvegiei a suferit un transplant pulmonar. Anunțul făcut de Casa Regală
Prințesa moștenitoare a Norvegiei a suferit un transplant pulmonar. Anunțul făcut de Casa Regală
Ece Irtem, celebra actriță din serialele turcești, a fost înmormântată. Imaginile durerii!
Ece Irtem, celebra actriță din serialele turcești, a fost înmormântată. Imaginile durerii!
Marele regret al lui Cătălin Bordea, după divorțul de Livia Eftimie: ”Îmi reproșez că nu am ...
Marele regret al lui Cătălin Bordea, după divorțul de Livia Eftimie: ”Îmi reproșez că nu am fost bărbat”
Ce nu ai voie să iei de pe plajele din Grecia. Amenzile pot ajunge la 1.000 de euro
Ce nu ai voie să iei de pe plajele din Grecia. Amenzile pot ajunge la 1.000 de euro
Serghei Mizil, în doliu! A murit Nea Raul, prietenul său de suflet: ”S-a dus al nostru!”
Serghei Mizil, în doliu! A murit Nea Raul, prietenul său de suflet: ”S-a dus al nostru!”
Vezi toate știrile