Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-a mutat la Brașov și vorbește despre o nouă relație! Cristina e istorie: „Vă invit direct la nuntă!”

După acuzațiile dure lansate la adresa Cristinei Petre, Andrei Rotaru face noi dezvăluiri despre viața sa! S-a mutat în Brașov, nu mai lucrează și lasă să se înțeleagă că nu este singur. Există cineva în viața lui? Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut noi dezvăluiri pentru CANCAN.RO

După ce a făcut declarații incendiare despre despărțirea de Cristina Petre și a susținut că a fost „abandonat”, „aruncat” și blocat pe toate rețelele de socializare, Andrei Rotaru revine cu noi mărturisiri surprinzătoare. Fostul concurent a dezvăluit pentru CANCAN.RO ce se întâmplă cu adevărat în viața lui…pe plan sentimental.

Andrei Rotaru, departe de amintirile care îl leagă de Cristina Petre

Chiar dacă rănile despărțirii sunt încă prezente, Andrei Rotaru încearcă să meargă mai departe și să își regăsească echilibrul după cea mai dificilă perioadă pe care o traversează. (VEZI CE A DECLARAT) După separarea care i-a schimbat complet viața, fostul concurent de la „Insula Iubirii” nu mai locuiește în locurile în care și-a construit planurile de viitor alături de fosta soție. Acesta ne-a dezvăluit că se află acum în Brașov, oraș în care încearcă să se adune și să își pună ordine în gânduri, departe de scandaluri, departe de presiunea care a venit odată cu expunerea publică și departe de amintirile care îl leagă de Cristina Petre.

CANCAN.RO: Tu acum unde locuiești? Ești în România?

Andrei Rotaru: Da, sunt în Brașov.

CANCAN.RO: Ai reușit să te angajezi? Cum îți câștigi existența?

Andrei Rotaru: Nu, nu-mi face plăcere să lucrez, deocamdată, pentru că nu am motivație.

CANCAN.RO: Am văzut că ești mereu pe TikTok. Mă gândesc că poate câștigi bani de acolo? Din live-uri…

Andrei Rotaru: Da, experiență și înjurături!

CANCAN.RO: Știi cum e acum, ai și critici și susținători.

Andrei Rotaru: Da, critici, înjurături și de toate, dar nu mă interesează! O fac din plăcere, o fac pentru mine, nu pentru cei din jur. Mă refer la cei cei din media online.

CANCAN.RO: Poate este o modalitate mai ușoară de a trece peste perioada aceasta.

Andrei Rotaru: Mie chiar îmi place. Mă amuză.

Andrei Rotaru: „Vă invit direct la nuntă!”

Dacă în privința curiozității noastre despre ocupație a fost extrem de direct și sincer, când discuția a ajuns la viața sentimentală actuală, Andrei Rotaru a devenit mult mai rezervat. Cu ceva timp în urmă, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut o postare prin care a sugerat că e dispus să cunoască femei și că există o șansă reală de a începe o relație de dragoste. ( VEZI MAI MULTE DETALII). Întrebat de dacă și-a găsit o nouă iubită, răspunsul său a ridicat imediat semne de întrebare.

CANCAN.RO: Tu ai postat la un moment dat pe social media că îți cauți o iubită? Nu ai reușit să îți găsești pe cineva?

Andrei Rotaru: Păi ce să fac.. nu aveți de unde să știți. Poate vă treziți cu mine că vă invit direct la nuntă! (replica a fost urmată de zâmbete și o voce feminine în fundal)

CANCAN.RO: Dar dacă zici asta, înseamnă, că viața merge înainte, nu?

Andrei Rotaru: Referitor la cineva, nu aș putea spune, dar nici nu vreau să spun, deocamdată.

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