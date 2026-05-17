Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a transmis acesta

După o perioadă în care a stat deoparte, Andrei Rotaru testează terenul pentru o împăcare cu Cristina Petre. Se pare că acesta nu poate să reziste prea mult fără cea care i-a fost parteneră ani de zile, iar acum a făcut un gest menit să o înduioșeze. I-a scris o scrisoare de dragoste, însă care a fost răspunsul Cristinei? Fosta concurentă de la Insula Iubirii nu pare prea impresionată.

Andrei și Cristina au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă acum cei doi au ajuns, din nou, la despărțire.

Însă, se pare că Andrei nu suportă prea bine despărțirea și nu își găsește liniștea fără Cristina. Așa că și-a luat inima în dinți și i-a trimis acesteia o scrisoare de dragoste.

Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru

În scrisoarea de dragoste, Andrei Rotaru mărturisește că sentimentele sale pentru Cristina încă există și pare că acesta își dorește o împăcare.

„Cristinelul meu… Cuvintele mele le simți fără să ți le spun, ești aproape… înăuntrul meu, și în afară. Te iubesc este semnătura mea pentru tine”, sunt cuvintele scrise de Andrei pentru Cristina.

Scrisoarea a ajuns la Cristina, însă răspunsul acesteia, probabil, nu a fost pe placul lui Andrei. Deși a apreciat gestul, bruneta nu a cedat și a lăsat de înțeles că nu se gândește la o împăcare. A admis că sentimentele încă nu au dispărut, dar nici nu mai este dispusă să acorde o nouă șansă.

„Andrei, am primit mesajul tău. Să știi că am luat o decizie, în ceea ce privește relația dintre noi, este una gândită și simțită profund, dar asta nu înseamnă că nu mai țin la tine. Îmi doresc din suflet să te faci bine, să lupți pentru tine și pentru liniștea ta. Mă rog mult pentru tine și sper să găsești puterea de care ai nevoie. Ce am trăit noi nu se șterge și va avea mereu un loc important în sufletul meu. Ai grijă de tine”, a fost răspunsul Cristinei.

