Andrei Rotaru, schimbare importantă în viața amoroasă. A spus ce își dorește de la viitoarea iubită

Andrei Rotaru este pregătit pentru un nou capitol în viața sa. După experiențele din trecut, fostul participant la emisiunea „Insula Iubirii” spune că privește înainte cu optimism și își dorește să își construiască un viitor echilibrat. În prezent, acesta este deschis către o nouă relație. Totodată, el speră să întâlnească persoana alături de care să împărtășească momente importante.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au participat împreună la emisiunea „Insula Iubirii”, unde au ales să își pună relația la încercare. După un mariaj care a durat un deceniu, cei doi au ajuns la concluzia că drumurile lor se despart, iar la scurt timp după întoarcerea din Thailanda au decis să încheie oficial căsătoria.

În cadrul emisiunii, Andrei Rotaru a fost primul care s-a apropiat de una dintre ispite, dezvoltând o conexiune cu Diandra Doris. Ulterior, și Cristina Petre a depășit limitele relației, apropiindu-se de Erik.

Deși au încheiat experiența din „Insula Iubirii” alături de alte persoane, cei doi au ajuns să se reîntâlnească după revenirea în țară. Astfel, au ales să încerce să își reconstruiască relația. Totuși, împăcarea nu a rezistat în timp. În urmă cu câteva luni au decis să meargă definitiv pe drumuri separate, punând capăt poveștii lor de iubire.

Andrei Rotaru, pregătit să lase trecutul în urmă

Semnele arată că Andrei Rotaru a lăsat în urmă despărțirea de Cristina Petre. Mai mult decât atât, el pare pregătit să își îndrepte atenția către viitor. Dacă în urmă cu doar câteva zile părea încă afectat de separare, acum fostul concurent de la „Insula Iubirii” transmite un cu totul alt mesaj.

Prin intermediul unei postări publicate pe rețelele sociale, Andrei a sugerat că este deschis să cunoască oameni noi și că nu exclude posibilitatea de a începe o relație. Acesta a mărturisit că își dorește să găsească o persoană alături de care să lege o prietenie sinceră, care s-ar putea transforma, în timp, într-o poveste de dragoste.

„Looking for a friend, girlfriend (n.r. Caut o prietenă, o iubită)“, a scris Andrei Rotaru, pe Instagram.

Cristina Petre, în compania unei persoane speciale

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” traversează în continuare o perioadă delicată după separarea de Andrei Rotaru. Cu toate acestea, fosta concurentă încearcă să își recapete echilibrul emoțional. Bruneta își concentrează acum atenția asupra activităților care îi aduc liniște și confort în această etapă a vieții sale.

Recent, Cristina Petre a petrecut timp în compania unei persoane foarte apropiate sufletului ei. Deși unii s-ar putea gândi că este vorba despre o nouă relație, realitatea este alta. Bruneta s-a revăzut cu una dintre cele mai bune prietene ale sale, alături de care are o legătură strânsă.

CITEȘTE ȘI: Andrei Rotaru și-a îngrijorat fanii. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a postat un mesaj neașteptat: „Adio la tot”

Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că nu văd bine!