Începe RETROGRADE, ultimul festival din primul sezon NIBIRU – trei zile în care muzica anilor 2000 reînvie

Începe RETROGRADE, ultimul festival din primul sezon NIBIRU – trei zile în care muzica anilor 2000 reînvie
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NIBIRU dă startul ultimului festival din primul sezon NIBIRU: RETROGRADE. După o săptămână cu unul din cele mai ample programe din această vară: zilele dedicate familiei, două zile de Popcorn Days, dedicate muzicii dance și pop create de români și exportate în zeci de țări, stațiunea se întoarce în anii 2000 între 28 și 30 august când se desfășoară festivalul RETROGRADE.

Popcorn Days: două zile în care NIBIRU a transformat litoralul în capitala muzicii „popcorn” românești

În perioada 25–26 august 2026, NIBIRU Arena și zona de promenadă au găzduit Popcorn Days, un festival construit în jurul fenomenului muzical care, la începutul anilor 2000, a transformat România într-unul dintre cele mai relevante hub-uri de muzică dance și pop din lume.

Evenimentul a reunit cele mai emblematice nume ale acelei generații de artiști și producători care au dominat playlisturile din România și din peste 50 de țări: INNA, Edward Maya, David Deejay, DJ Sava, Fly Project, Morris, Alex Mica, Deepside Deejays.

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Programul a fost gândit ca un mini-festival în interiorul stațiunii, cu concerte live, seturi DJ și momente de party non-stop. Publicul a putut asculta live hituri care au devenit coloana sonoră a unei generații, de la „Stereo Love” (Edward Maya), „Sun Is Up” și „Hot” (INNA), până la piese semnate Fly Project, DJ Sava sau Morris, într-un format care a îmbinat nostalgia cu energia celui mai mare club în aer liber din lume.

Popcorn Days a subliniat, astfel, rolul artiștilor români în definirea unui sunet recognoscibil la nivel internațional și a reamintit modul în care producțiile românești de dance și pop au influențat scena globală, fiind difuzate constant în cluburi, radio-uri și streaming platforms din Europa, Asia și America Latină.

RETROGRADE (28–30 august): ultimul festival din primul sezon NIBIRU, dedicat muzicii și culturii anilor 2000

Între 28 și 30 august 2026, NIBIRU dă startul ultimului festival din primul sezon al stațiunii, RETROGRAD. Ultimul weekend de vară aduce un eveniment construit în jurul culturii pop, R&B și hip-hop a anilor 2000, care readuce pe aceeași scenă artiști internaționali și români emblematici pentru acea perioadă.

Festivalul se desfășoară pe scena Nibiru Arena și îi are ca headlineri pe Timbaland, EVE, Fat Joe, Keri Hilson, Busta Rhymes și La Familia, nume care au definit sunetul și stilul vizual al anilor 2000 și care rămân referințe pentru publicul care a crescut cu muzica lor.

Programul RETROGRADE este următorul:

  • 28 august: deschiderea oficială a festivalului, cu concerte ale artiștilor EVE și Timbaland, unul dintre cei mai influenți producători și artiști ai deceniului 2000, cunoscut pentru colaborările cu staruri globale și pentru hiturile care au dominat topurile mondiale.
  • 29 august: seara este dedicată în special hip-hop-ului și R&B-ului, cu concerte susținute de Fat Joe și Keri Hilson, artiști ale căror piese au marcat playlisturile și cluburile din întreaga lume.
  • 30 august: ultima zi a festivalului aduce concertul lui Busta Rhymes, alături de alte nume din lineup, inclusiv La Familia, unul dintre cele mai importante grupuri de hip-hop din România, care au influențat generații întregi de artiști și fani ai genului.

Accesul pe promenada principală este gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei, iar biletele pentru festival pornește de la 119 lei, într-un model care combină accesibilitatea cu diversitatea experiențelor oferite.

Pe măsură ce se apropie finalul primului sezon, NIBIRU încheie vara plină de evenimente cu una dintre cele mai intense săptămâni de program, dar și cu o surpriză pe care publicul nu o aștepta: „Christmas in September”. După ce, în ultimele luni, mii de vizitatori au întrebat constant dacă NIBIRU ar putea organiza sărbătorile de iarnă la Costinești, organizatorii au decis să aducă, simbolic, atmosfera de Crăciun în mijlocul verii. În ultima săptămână a sezonului, pe promenadă va fi instalat un brad de Crăciun, alături de elemente și activări tematice care reinterpretează tradițiile de iarnă într-un cadru de stațiune de vară. Gestul răspunde cererii publicului, care și-ar fi dorit ca NIBIRU să găzduiască sărbătorile de iarnă la mare  lucru imposibil în acest moment, din cauza caracterului sezonier al proiectului, și transformă finalul de sezon într-un moment memorabil, în care „Crăciunul la mare” devine, pentru câteva seri, o experiență reală. 



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