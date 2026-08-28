Codruța Filip pare pregătită să lase trecutul în urmă. După divorțul de Valentin Sanfira, artista privește cu mai multă încredere spre viitor. Cântăreața a vorbit despre posibilitatea unei noi relații și a dezvăluit ce așteptări are de la viitorul partener.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial la începutul acestui an. Cei doi s-au despărțit însă încă de la finalul lui 2025. Separarea a venit după o relație de mai mulți ani. Cei doi au fost căsătoriți aproximativ trei ani. După divorț, Codruța Filip a trecut printr-o perioadă dificilă. Artista a apelat inclusiv la ajutorul unui terapeut. Acum, cântăreața spune că a înțeles lucrurile pe care trebuia să le înțeleagă. Vedeta susține că este pregătită să meargă mai departe.

Într-un interviu, artista a vorbit despre sprijinul primit din partea părinților.

„Pur și simplu mi-au zis să fac ce simt, doar că trebuie să mă ghidez după propria intuiție și să las lucrurile să vină de la sine. Ei au încredere în mine 100%, așa cum au avut dintotdeauna. Toate experiențele prin care am trecut m-au călit. Nu mai fac terapie, am făcut. Am înțeles ce era de înțeles. Terapeutul mi-a spus că am făcut ce era de făcut și nu e problemă la mine. Am înțeles că nu e despre mine și trebuie să merg mai departe.”

Ce își dorește Codruța Filip de la viitorul partener

După experiența avută în căsnicia cu Valentin Sanfira, artista privește diferit o posibilă relație. Codruța Filip recunoaște că nu pune accent pe lucruri precum zodia sau situația financiară. Pentru ea, cele mai importante calități sunt sinceritatea și deschiderea.

„Eu nu pun accent pe zodii. Eu cred că trebuie să știi chestii generale, din ce familie provine, ce trecut are… Nu despici firul în patru. Pentru mine primordial este să fie un om onest și deschis. Poate e important să te bazezi pe instinct. Nu mă interesează ca viitorul partener să fie bogat. Mi-am dat seama că familia e cea mai de preț și nu trebuie să renunți doar că pentru tine nu a mers la un moment dat.”

Codruța Filip a mărturisit că, în urmă cu doar câteva luni, nici nu lua în calcul o nouă relație. Între timp, perspectiva ei s-a schimbat. Cântăreața este acum deschisă posibilității de a iubi din nou.

Artista nu se mai teme că o relație s-ar putea termina prost

Într-un podcast recent, Codruța Filip a vorbit și despre teama de a suferi din nou. Artista a recunoscut că este mult mai atentă și selectivă. Totuși, nu vrea să renunțe la ideea unei relații.

„O să fiu mult mai atentă, mult mai selectivă, mult mai, mult mai… Dar asta nu înseamnă că nu mai cred în așa ceva. E o loterie. Și ce faci acum? Stai și te gândești ca drobul de sare, știi? Aoleu, pică, pică, pică… Vai ce ne facem? Păi, asta este, riscăm! Nu riști, nu câștigi, nu? Gândirea asta nu o aveam acum câteva luni, dar am ajuns să gândesc astfel. Pentru că trebuie!”

Artista pare, astfel, pregătită pentru un nou capitol al vieții sale. Deocamdată, Codruța Filip nu a dezvăluit dacă există deja cineva special în viața ei.

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