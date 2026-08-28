Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei

Oana Lis trece prin momente dificile din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă soțul ei. Viorel Lis are de aproximativ două săptămâni dureri care continuă să îi afecteze starea, în ciuda tratamentelor și intervențiilor medicale la care a apelat până acum.

Prezentă în cadrul emisiunii „Spynews TV Live”, moderată de Mara Bănică, Oana Lis a vorbit despre perioada complicată prin care trece. Aceasta a explicat că soțul ei are dureri atât la nivelul oaselor, cât și al mușchilor. Până în prezent medicamentele și procedurile efectuate nu au reușit să îi ofere o ameliorare.

Pentru că starea lui Viorel Lis nu s-a îmbunătățit, Oana a fost nevoită să ceară ajutor medical chiar la domiciliu. A chemat ambulanța, iar ulterior un medic ortoped s-a deplasat acasă pentru a-l consulta.

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Viorel Lis a urmat mai multe forme de tratament, inclusiv perfuzii și injecții, însă disconfortul a continuat. Situația medicală a presupus și costuri semnificative pentru cei doi, după cum a dezvăluit Oana Lis.

„Am chemat salvarea acasă. Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei. Pensia lui e vreo 6000”, a povestit Oana Lis.

Pentru soția lui Viorel Lis, cel mai important lucru în acest moment este ca acesta să își recapete confortul și să nu mai fie nevoit să suporte durerile constante. Ea a recunoscut că îi este foarte greu să îl vadă suferind și că simte că nu mai știe ce soluție să găsească pentru a-l ajuta.

„Mi-ar plăcea ca Viorel să stea fără dureri. E foarte greu să stai acasă cu dureri. Nu mai știu ce să îi mai fac”, a spus Oana Lis.

Viorel Lis urmează să facă noi investigații

Pentru a afla de unde provin durerile, Viorel Lis a trecut deja prin mai multe investigații medicale. Oana a precizat că urmează și o nouă analiză, care ar putea contribui la identificarea cauzei problemelor cu care se confruntă.

Ea speră ca medicii să poată stabili cât mai curând un diagnostic clar și să găsească un tratament care să îi reducă durerile lui Viorel Lis și să îi îmbunătățească starea.

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