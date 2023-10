Oana Lis se pregătește de ultimul drum al lui Viorel Lis. Soția fostului edil se gândește cu groază: ”E foarte dificil”

Oana Lis se pregătește pentru momentul în care Viorel Lis își va da ultima suflare. Soția fostului edil al Capitalei se gândește cu groază la acele clipe. Nimeni și nimic nu o va putea pregăti cu adevărat pentru pierderea unei persoane dragi, însă, cu puțin ajutor specializat, crede că va trece mai ușor peste șocul emoțional.

În ultima perioadă, starea de sănătate a lui Viorel Lis este tot mai fragilă. Fostul edil al Capitalei petrece tot mai mult timp în pat, semn că organismul se resimte după ce a suferit un accident vascular și un infarct, în urmă cu ceva timp.

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, se pregătește pentru ce-i mai rău

Viorel Lise suferă și de o semipareză a membrelor inferioare și diabet, afecțiuni ce l-a făcut dependent de ajutorul soției sale. Oana Lis este cea care duce tot greul. Trebuie să fie cu mintea lucidă, prezentă fizic și emoțional pentru soțul ei și să nu se lase doborâtă. De curând, chiar a mers la un curs unde a învățat cum să facă față perioadei de doliu.

„Adevărul e că niciodată nu ești pregătit să te desparți de cineva drag pentru totdeauna! Eu, recent, am mers și la un curs ca să fiu pregătită pentru travaliul de doliu. Uneori, ca să-ți revii, după ce pierzi o persoană dragă, poate dura și doi ani. E un moment foarte dificil!”, a spus Oana Lis.

Oana Lis mărturisește că soțul ei trece des prin perioade de depresie, nu mai iese din casă, nu îi este deloc bine, însă, oricât de greu i-ar fi, Viorel Lis nu mai vrea să audă de spitale, nu mai vrea să fie internat. Fostul edil și-a rugat soția să-i respecte decizia de a-și da ultima suflare în propria casă, în patul lui.

„Viorel mi-a zis că el, dacă se întâmplă ceva și îi e rău, nu mai vrea la spital, în ruptul capului. Mi-a zis, săracul de el, că el vrea să moară acasă, în patul lui. Pur și simplu, el nu mai suportă spitalele. Nu mai vrea să fie internat!”, a mai spus Oana Lis pentru Click.

Oana Lis a fost de multe ori criticată pentru relația cu Viorel Lis

Citește și: OANA LIS (43) A DEZVĂLUIT DACĂ MAI FACE SAU NU DRAGOSTE CU VIOREL (78). SOȚIA POLITICIANULUI VORBEȘTE FĂRĂ INHIBIȚII DESPRE MOMENTELE PASIONALE DINTRE EA ȘI FOSTUL PRIMAR

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Viorel Lis era primarul Capitalei, iar Oana era o tânără de doar 18 ani. La vremea respectivă a fost acuzată că sta cu edilul din interes și nimeni nu credea că vor avea parte de un viitor împreună. Cu o diferență de 35 de ani între ei, Oana și Viorel și-au unit destinele în 2011. Chiar și așa, jignirile și judecățile oamenilor nu s-au oprit. Sătulă de răutățile oamenilor care nu o cunosc și nu îi cunosc povestea de viață, Oana a răbufnit pe rețelele de socializare și le-a oferit un răspuns pe măsură.

„Mulți m-au suspectat că eu stau cu Viorel pentru bani încă de acum 20 de ani. În primul rând, numai din iubire poți să stai cu un om 20 de ani și numai din iubire poți să stai lângă un om la greu. Da, sunt văzută ca o femeie puternică și eu mă simt puternică pentru că fac multe în acest moment din viața mea și am învățat să mă susțin și pe mine, și pe alții. Fetița a devenit femeie. Dar e greu să fii puternic și să te arăți puternic. Cine trece prin asta știe cum e. Numai eu știu de câte ori am plâns la volan mergând. Numai eu știu de câte ori am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng că efectiv nu vedeam drumul de lacrimi. Dar sunt încă pe drum și sunt și foarte multe zile senine”, mai scrie Oana Lis pe rețelele de socializare în urmă cu ceva timp.