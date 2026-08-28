Fiica lui Florin Salam a dat vestea cea mare. Betty s-a logodit și este însărcinată

Betty Salam s-a logodit și este însărcinată
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Fericire mare în familia lui Florin Salam! Fiica manelistului pășește într-o nouă etapă a vieții sale. Chiar de ziua sa de naștere a fost cerută de soție. Bucuria este și mai mare, Betty Salam și Roberto anunțând și că urmează să devină părinți. Cei doi au dezvăluit și sexul bebelușului.

După divorțul de Cătălin Vișănescu, ce a avut loc anul trecut în luna iulie, Betty Salam a fost destul de aspru criticată. Cele mai multe critici au avut în centru relația acesteia cu fiul său. Însă, fiica lui Florin Salam le-a închis rapid gura cârcotașilor, iar mai apoi și-a văzut de viață.

Aceasta și-a găsit fericirea în brațele lui Roberto, omul de bază al tatălui său. Deși relația lor nu a fost privită cu ochi buni la început, cei doi au demonstrat că se iubesc, iar acum se pare că sunt gata să treacă la nivelul următor și vor să își întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului.

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Betty Salam s-a logodit și este însărcinată

Astăzi, 28 august, Betty Salam își aniversează ziua de naștere, însă surprizele pentru ea au început încă de seara trecută. Aceasta a fost sărbătorită în avans, iar Roberto a decis să îi facă un cadou special.

Mai exact, mâna dreaptă a lui Florin Salam și-a declarat dragostea și a cerut-o în căsătorie pe Betty. Momentul a fost unul special și a fost anunțat cu fast și în mediul online.

„La mulți ani, dragostea mea! Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai multtt. Abia așteptam acest moment să te cer de nevastă!”, a scris Roberto, în mediul online, dezvăluind pasul mare pe care l-a făcut.

Betty Salam s-a logodit /Foto: Instagram

Însă, surprizele nu se opresc aici. Roberto și Betty Salam au mai făcut un anunț important. Se pare că fiica lui Florin Salam este însărcinată, iar cei doi urmează să devină părinți. De asemenea, aceștia nu au vrut să păstreze misterul și au anunțat și sexul bebelușului. Se pare că vor avea un băiețel.

„Am cea mai mare bucurie în suflet și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”, a mai spus Roberto.

 

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Foto: Instagram

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