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Betty Salam, mesaj clar pentru fanele iubitului ei. Ce le-a transmis fetelor care îl plac pe Roberto Tudor

De: Denisa Crăciun 22/06/2026 | 12:42
Betty Salam, mesaj clar pentru fanele iubitului ei. Ce le-a transmis fetelor care îl plac pe Roberto Tudor
Betty Salam, mesaj pentru admiratoarele iubitului ei
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Betty Salam și Roberto Tudor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Bărbatul este foarte admirat în mediul online, iar fiica manelistului a sesizat rapid asta. Tocmai din acest motiv a transmis un mesaj clar fanelor iubitului ei. Postarea a devenit rapid virală și a adunat numeroase reacții.

Betty Salam este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Roberto Tudor și se postează adesea cu el în mediul online. Pentru că o tratează în cele mai tandre moduri, bărbatul a ajuns rapid la inimile fanelor, iar asta pare să o deranjeze pe artistă. Din acest motiv, vedeta a ținut să le transmită un avertisment clar celor care îl plac pe iubitul ei.

Betty Salam, mesaj pentru fanele iubitului ei

Betty și Roberto Tudor sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Relația lor evoluează pe zi ce trece, iar bărbatul o răsfață de fiecare dată când are ocazia. Acest fapt a făcut să fie admirat de multe femei în mediul online. De asemenea, este foarte apreciat și pentru ținutele pe care le poartă. Vedeta a făcut un videoclip pe rețelele de socializare special pentru fanele iubitului ei. Aceasta a spus mai în glumă, mai în serios că ea este cea care alege cu ce haine să se îmbrace, semn că a atras multe priviri din partea admiratoarelor.

Pe la magazin, aviz fetelor care admiră ținutele soțului meu. Eu sunt designerul. Și aici nu este vorba despre ținute, a transmis Betty Salam pe TikTok.

Betty Salam, mesaj pentru admiratoarele iubitului ei/ sursa foto: captură video TikTok
Betty Salam, mesaj pentru admiratoarele iubitului ei/ sursa foto: captură video TikTok

Chiar dacă este fericită alături de Roberto Tudor, artista nu a uitat de copilul ei, care este acum la tatăl lui, Cătălin Vișănescu, fostul soț al brunetei. De curând, chiar de Ziua Copilului, aceasta a fost alături de micuț și a postat un mesaj impresionant pe rețelele de socializare. Deși a fost criticată pentru că nu se mai ocupă de fiul ei, Betty Salam le-a dat peste nas de fiecare dată când a avut ocazia celor care i-au lăsat comentarii negative.

La mulți ani, copilul meu bun! Să fii mereu fericit, iar Dumnezeu să te apere de orice obstacol, a scris Betty Salam de Ziua Copilului pe TikTok.

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Betty Salam, Roberto și micuțul Matthias, apariție spectaculoasă la nunta lui Dani Stoian. S-au asortat toți!

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