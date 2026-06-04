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Betty Salam, Roberto și micuțul Matthias, apariție spectaculoasă la nunta lui Dani Stoian. S-au asortat toți!

De: Emanuela Cristescu 04/06/2026 | 18:02
Betty Salam, Roberto și micuțul Matthias, apariție spectaculoasă la nunta lui Dani Stoian. S-au asortat toți!
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Fiica lui Florin Salam, Betty Salam (25 de ani), și iubitul ei, Roberto, au fost printre cele mai admirate apariții de la cununia religioasă a lui Dani Stoian cu aleasa inimii sale, Mihaela. Cei doi au atras imediat toate privirile cu ținutele atent alese și perfect asortate, semn că povestea lor de iubire merge ca pe roate.

Betty Salam a ajuns la biserică însoțită de partenerul ei, Roberto, și de fiul ei, Matthias. Sora mirelui, Dani Stoian, a atras imediat toate privirile într-o rochie mulată, albastru-deschis, care i-a evidențiat silueta.

Ținuta a fost completată de un colier tip tenis cu diamante și o pereche de sandale argintii. Roberto a optat pentru un costum albastru-deschis, asortat cu o cămașă albă, în timp ce micuțul Matthias a cucerit invitații într-un costum alb, elegant.

Betty Salam, Roberto și Matthias au atras toate privirile

Betty, Roberto și Matthias au ocupat locuri în primul rând la cununia religioasă, alături de Florin Salam. Fiica manelistului a fost vizibil emoționată în cea mai importantă zi din viața fratelui său și nu și-a putut ascunde zâmbetul pe parcursul ceremoniei.

Se pare că este la modă ca îndrăgostiții din familia Salam să se asorteze la evenimentele importante. Mama vitregă a lui Betty, Roxana Dobre, a ales o rochie plisată într-o nuanță intensă de fucsia-roșu, care i-a pus perfect în valoare silueta. Ea și-a accesorizat ținuta cu bijuterii strălucitoare, o geantă de super brand și ochelarii de soare cu ramă aurie.

Florin Salam a vrut să țină pasul cu fiica lui și cu Roxana și aproape că a reușit. Manelistul a venit îmbrăcat într-o cămașă albă și un sacou într-o nuanță apropiată de cea a rochiei purtate de Roxana Dobre. Și el a purtat ochelari de soare, exact ca soția lui.

Ploaia le-a cam dat bătăi de cap

Ginerică, Dani Stoian, s-a îmbrăcat într-o cămașă neagră, pantaloni negri, papion negru și un sacou de un alb imaculat. Mireasa a optat pentru o rochie de tip sirenă cu multe perle, care a atras toate privirile. Nașa și-a făcut apariția într-o rochie neagră lungă și o pereche de ochelari pe lux și opulență. Și nașul a fost îmbrăcat ca un milionar de pe Coasta de Azur.

Singurul lucru care le-a dat bătăi de cap invitaților a fost ploaia, care și-a făcut apariția chiar în momentul în care au ajuns la biserică. Din cauza vremii capricioase, „divele” prezente la eveniment și-au udat ușor rochiile elegante. S-ar putea ca și bărbații să fi avut probleme din cauza precipitațiilor.

VEZI ȘI: Nu e o glumă! Câți euro i-a dat Roxana Dobre lăutarului pentru o singură dedicație, la nunta lui Dani Stoian
Primele imagini de la nunta lui Dani Stoian. Ce rochie de mireasă a ales nora lui Florin Salam

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