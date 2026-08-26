Betty Salam și Roberto Tudor, mai îndrăgostiți ca niciodată. Cum s-au afișat în vacanța din Turcia

Betty Salam și Roberto Tudor par mai fericiți ca niciodată. Aceștia s-au gândit că au nevoie de o vacanță, așa că și-au făcut bagajele și au zburat direct în Turcia. Fiica lui Florin Salam și-a impresionat fanii cu imagini inedite.

Betty Salam și Roberto Tudor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După despărțirea de fostul soț, Cătălin Vișănescu, fiica manelistului și-a găsit în final liniștea, iar acum par mai îndrăgostiți ca niciodată. Cei doi sunt foarte activi în mediul online, declarându-și iubirea de fiecare dată când au ocazia.

De curând, au plecat într-o vacanță de vis în Turcia, acolo unde se răsfață în diverse moduri. Bineînțeles că nu puteau să nu împărtășească și cu fanii experiențele pe care le trăiesc, așa că au publicat imagini inedite. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum s-au afișat Betty Salam și Roberto Tudor în vacanța din Turcia

Turcia este considerată un loc potrivit pentru cei îndrăgostiți. Betty Salam și Roberto Tudor au ajuns acolo și nu au ezitat să împărtășească totul cu fanii lor. Cei doi s-au afișat în ipostaze romantice, iar după zâmbetele pe care le au par mai fericiți ca niciodată.

Mai mult decât atât, într-una dintre imagini, iubitul lui Betty Salam o „sufocă” cu pupici. În plus, momentul pe care l-au imortalizat este și mai special, pentru că se aflau la o sesiune de spa, semn că aveau nevoie de câteva clipe de relaxare totală.

Betty Salam, mesaj clar pentru cele care îi admiră iubitul

În urmă cu ceva timp, fiica lui Florin Salam a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Aceasta făcea referire la femeile care l-au admirat poate prea mult pe iubitul ei, Roberto Tudor. Vedeta a sesizat că unele dintre ele i-au complimentat ținutele, așa că, mai în glumă, mai în serios, a spus că ea este cea care se ocupă de garderoba partenerului.

Pe la magazin, aviz fetelor care admiră ținutele soțului meu. Eu sunt designerul. Și aici nu este vorba despre ținute, a transmis Betty Salam pe rețelele de socializare.

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