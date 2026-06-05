Reacție fabuloasă a lui Connect-R după ce a primit un teanc de bani la nunta lui Dani Stoian

A fost mare petrecere în familia lui Florin Salam. Dani Stoian, fiul cel mare al acestuia, s-a căsătorit religios cu Mihaela, mama copiilor săi. Evenimentul mult așteptat a reunit nume sonore importante din industria muzicală românească, de la lăutari de top, rapperi și artiști de muzică de petrecere. Printre ei s-a numărat și Connect-R, care a fost „îngropat” cu bani de la dedicațiile nuntașilor.

Joi, 4 iunie, Dani Stoian, fiul cel mare al lui Connect-R, s-a căsătorit religios cu Mihaela, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste încă din adolescență. După o ceremonie religioasă desprinsă parcă din povești, nuntași au fost invitați să petreacă până în zori la un restaurant de fițe.

Ce a făcut Connect-R când a primit bani pentru dedicații

La petrecerea organizată după cununia religioasă, atmosfera a fost una de sărbătoare, cu muzică, emoție și voie bună până în la răsăritul soarelui. Invitații au fost întâmpinați într-un cadrul elegant, într-un restaurant decorat aproape integral în nunațe intense roșu, de la lumânări decorative, flori până la servețele și meniu. Ringul de dans s-a animat rapid pe ritmuri de muzică de petrecere, manele și… rap. Printre momentele care au făcut înconjurul internetului și au fost intens dezbătute pe social media s-a numărat și cel în care Connect-R a primit bani pentru dedicații din partea socrului mic, tatăl miresei.

Neobișnuit cu astfel de gesturi, artistul a reacționat cât se poate de firesc. A acceptat banii, a strigat dedicația cerută, apoi a înmânat teancul de bancnote unui coleg din formație, continuând spectacolul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Meniul de la nunta fiului lui Florin Salam

Pe lângă decorul impresionant, meniul pregătit pentru invitați a fost la același nivel. Pentru început, nuntații au fost răsfățați cu o selecție de aperitive fine, care au inclus specialități italienești din brânzeturi și mezeluri maturate, salată de cartofi noi cu creveți sălbatici, trio de brânzeturi cu roșii proaspete, crumble de biscuiți cu cremă de brânză și trufe negre de Transilvania, clătite fine cu somon și icre tobico, tartină cu icre de casă și chives, dar și ruladă din purcel de Mangalița în crustă de ierburi aromatice – continuă să vezi AICI.

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