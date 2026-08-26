Puțini știu ce relație a existat între Dolly Parton și Miley Cyrus. Cum a ajuns legenda country să-i fie nașă și ce au descoperit ulterior

Puțini știu ce relație a existat între Dolly Parton și Miley Cyrus. Cum a ajuns legenda country să-i fie nașă și ce au descoperit ulterior
Miley Cyrus, prima reacție după decesul lui Dolly Parton/ sursa foto: Profimedia
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Dolly Parton și Miley Cyrus au avut o relație specială, care a început cu mult înainte ca cele două să apară împreună în „Hannah Montana”. Legenda muzicii country i-a devenit nașă lui Miley încă din copilărie, iar legătura dintre ele a continuat timp de mai bine de trei decenii.

Dolly Parton a fost una dintre persoanele apropiate familiei Cyrus și a rămas un reper important pentru Miley de-a lungul carierei sale. Cele două au colaborat, au cântat împreună și au apărut una alături de cealaltă în numeroase ocazii.

Cum a ajuns Dolly Parton nașa lui Miley Cyrus

Relația dintre Dolly și familia Cyrus a început la începutul anilor ’90, când Billy Ray Cyrus devenea cunoscut în lumea muzicii country datorită succesului piesei „Achy Breaky Heart”.

Cei doi artiști s-au apropiat, iar Dolly a rămas în viața familiei și după ce Billy Ray și-a întemeiat o familie. Când s-a născut Miley, în 1992, acesta i-a cerut lui Dolly Parton să îi fie nașă fiicei sale, scrie The Independent.

Dolly a acceptat, iar relația dintre cele două a devenit una extrem de apropiată. Artista a explicat ulterior că nu a existat o ceremonie oficială de botez prin care să devină nașa lui Miley, însă a considerat întotdeauna acest rol unul foarte important.

Dolly Parton a devenit și „mătușa Dolly” în „Hannah Montana”

Relația reală dintre cele două a ajuns apoi și pe micul ecran. Dolly Parton a apărut în mai multe episoade ale serialului „Hannah Montana”, interpretând-o pe „Aunt Dolly”, o rudă apropiată a familiei.

Pentru fanii serialului, Dolly era astfel „mătușa Dolly” a personajului interpretat de Miley Cyrus. În realitate însă, relația dintre cele două era chiar mai specială: Dolly îi era nașă lui Miley.

Sursa foto: Profimedia

Cele două au cântat împreună în mai multe rânduri, iar Miley a vorbit de-a lungul anilor cu multă afecțiune despre nașa sa. Pentru ea, Dolly nu a fost doar o legendă a muzicii country, ci și o persoană care a cunoscut-o încă din copilărie.

Dolly, la rândul ei, a apărat-o pe Miley în momentele în care artista a fost criticată pentru schimbările de imagine și pentru modul în care a ales să își construiască propria carieră.

Parton a spus în repetate rânduri că Miley trebuie să își găsească propriul drum și să nu încerce să fie o copie a altcuiva.

Au cântat împreună și au păstrat legătura

Relația lor a continuat și după încheierea serialului „Hannah Montana”. Cele două au avut numeroase colaborări muzicale, iar Miley a participat inclusiv la evenimente dedicate nașei sale.

Unul dintre cele mai memorabile momente a avut loc în 2019, când Miley a cântat alături de Shawn Mendes, Mark Ronson și alți artiști în cadrul galei MusiCares dedicate lui Dolly Parton.

În 2023, cele două au urcat din nou împreună pe scenă, la concertul special „Miley’s New Year’s Eve Party”. Dolly a fost co-prezentatoare a evenimentului și a cântat alături de fina sa.

Dolly Parton și Miley Cyrus sunt și rude

Povestea lor are însă o întorsătură și mai interesantă. În 2024, o analiză genealogică a scos la iveală că Dolly Parton și Miley Cyrus sunt și rude îndepărtate.

Cele două sunt verișoare de gradul al șaptelea, cu o generație diferență. Legătura de familie este extrem de îndepărtată, dar descoperirea a făcut ca relația dintre ele să fie și mai neobișnuită.

Astfel, Dolly Parton nu a fost doar nașa lui Miley și o colegă de scenă, ci există și o legătură de sânge între cele două, chiar dacă la mare distanță.

Miley Cyrus și-a luat adio de la Dolly Parton

Moartea lui Dolly Parton, pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, a fost un moment extrem de dureros pentru Miley Cyrus. Artista a reacționat public după anunțul decesului și i-a dedicat nașei sale un mesaj emoționant.

„Nu-mi vine să cred că tocmai am pierdut cel mai pur suflet. Odihnește-te în glorie, Dolly. Inima mea doare”, a scris cântăreața.

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