Eros Ramazzotti, operat la corzile vocale. Ce se întâmplă cu turneul mondial și când va reveni pe scenă

Eros Ramazzotti, operat la corzile vocale. Ce se întâmplă cu turneul mondial și când va reveni pe scenă
Sursa foto: Profimedia
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Eros Ramazzotti a fost operat la corzile vocale, iar intervenția îl obligă să își întrerupă temporar turneul mondial. Veștile sunt triste pentru fanii lui, cum vedeta va sta departe de scenă câteva săptămâni bune.

Artistul italian a anunțat că operația a decurs bine, însă perioada de recuperare este mai lungă decât și-ar fi dorit, astfel că mai multe concerte programate în America de Nord și America Latină au fost amânate pentru 2027, potrivit La Repubblica.

Eros Ramazzotti, operat la corzile vocale

Ramazzotti și-a liniștit fanii după operație printr-o postare pe Instagram. Artistul le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje de susținere și a transmis că intervenția s-a încheiat cu bine.

„Intervenția la corzile vocale a decurs bine. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de afecțiune și apropiere pe care mi le-ați trimis”, a transmis Eros Ramazzotti.

Problema este însă perioada de recuperare. Medicii i-au recomandat un program care nu îi permite să înceapă în condiții normale pregătirile pentru următoarea etapă a turneului.

Concertele din America au fost amânate pentru 2027

Din cauza recuperării, Ramazzotti nu va putea participa la concertele programate în Statele Unite, Canada și America Latină în toamna acestui an. Artistul a explicat că medicul său i-a impus un program de reabilitare care nu îi permite să fie pregătit pentru repetiții și pentru plecarea în America.

„Din păcate, va trebui să așteptăm până în 2027”, a spus cântărețul.

Ramazzotti a încheiat mesajul într-o notă optimistă, promițând că se va întoarce pe scenă după perioada de recuperare.

„Ne vom întâlni mai puternici și mai uniți ca înainte”, a spus el.

Potrivit La Repubblica, turneul Una storia importante World Tour cuprinde 71 de concerte în 30 de țări și a fost construit ca o amplă celebrare a carierei artistului și a piesei „Una storia importante”, care a împlinit 40 de ani.

Nu este prima lui problemă cu vocea

Artistul a mai trecut prin probleme la nivelul corzilor vocale și în trecut, ceea ce a dus la modificarea programului său de concerte.

În prezent, prioritatea este recuperarea completă. Deși o parte importantă a turneului a fost amânată, Ramazzotti nu a anunțat retragerea de pe scenă, iar mesajul său către fani indică faptul că intenționează să revină după perioada de recuperare.

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